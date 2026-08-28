Los próximos eclipses que podrán verse desde Argentina: cuándo serán y qué se podrá observar

El cielo volverá a ofrecer espectáculos astronómicos en los próximos años y Argentina tendrá varias oportunidades para observarlos. Aunque el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no fue visible desde el país, el calendario astronómico ya tiene marcadas nuevas fechas para quienes disfrutan de estos fenómenos.

Las Leonas ya están en la final y Los Leones van por la hazaña: el hockey argentino vive un momento histórico

Una minera surcoreana consiguió US$700 millones para avanzar con un millonario proyecto de litio en Argentina

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea total o parcialmente su luz. En el caso de los eclipses totales, la Luna cubre por completo el disco solar durante un breve período y permite observar la corona del Sol.

El próximo fenómeno destacado será el 6 de febrero de 2027 , cuando se produzca un eclipse solar anular . Será visible desde sectores de Sudamérica, África y la Antártida. Argentina estará entre los países desde donde podrá observarse.

En este tipo de eclipse, la Luna pasa frente al Sol pero no alcanza a cubrirlo completamente. Por eso, alrededor del satélite queda visible un brillante “anillo de fuego” .

Ese mismo año llegará uno de los eventos más esperados: el 2 de agosto de 2027 habrá un eclipse solar total . La franja de totalidad atravesará zonas de España, el norte de África, Medio Oriente y otras regiones de Asia. Argentina, en este caso, quedará fuera del recorrido de totalidad.

¿Qué pasará en 2028?

El 26 de enero de 2028 llegará otro eclipse solar anular, que recorrerá sectores de América, Europa y el noroeste de África. Su duración máxima será cercana a los diez minutos.

Meses después, el 22 de julio de 2028, se producirá un nuevo eclipse solar total. La totalidad podrá observarse en Australia y Nueva Zelanda, por lo que tampoco será visible desde Argentina.

Los eclipses que tendrán a Argentina en el mapa

Durante 2029 habrá varios eclipses solares parciales que podrán observarse desde distintas zonas de Argentina. El 11 de julio el fenómeno alcanzará el extremo austral de Sudamérica, mientras que el 5 de diciembre habrá otro eclipse parcial visible desde Argentina, Chile y la Antártida.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2030 llegará otro eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará Botsuana, el sur de África y Australia, mientras que otras regiones del hemisferio sur podrán observarlo de manera parcial.

Para quienes esperan un eclipse solar total visible desde Argentina, por lo tanto, habrá que prestar especial atención a los próximos calendarios astronómicos: no todos los grandes fenómenos de los próximos años atravesarán el territorio nacional.