Premios Argentina Mining 2026: San Juan pisa fuerte entre los nominados de la industria minera

De cara a uno de los eventos más convocantes de la agenda minera, la organización de Argentina Mining presentó oficialmente la lista de nominados que competirán en sus clásicos premios. L os galardones buscan reconocer la excelencia, la trayectoria, el desarrollo sostenible y el liderazgo en la actividad, con una destacada presencia de referentes y proyectos vinculados directamente a San Juan.

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La selección de candidatos refleja el peso específico que tiene la región en el desarrollo minero del país. Entre las categorías anunciadas figuran destacados profesionales, empresas operadoras y proveedoras que desempeñan un rol estratégico en la cordillera, posicionando al talento local en la vidriera nacional.

Mujer destacada en minería: Reconoce a liderazgos femeninos en empresas y organismos públicos. Las seleccionadas son Silvana Aubone, Graciela Keskiskian y Sonia Delgado.

Profesional destacado : Premia la trayectoria y el aporte técnico a la profesionalización del rubro. Compiten Eduardo Gigante, Nicolás Bareta y Susana Figueroa.

Proveedor minero destacado: Valora la inversión, especialización y desarrollo de la cadena de suministros. La terna está integrada por Servigruas, GVH y Wichi Toledo.

Empresa minera destacada en RSE: Distingue políticas ambientales, vínculo laboral y sostenibilidad. Las nominadas son AbraSilver, Mansfield Minera y McEwen Copper.

La premiación conserva además dos galardones tradicionales con nombre propio dentro de la historia del evento:

Premio «Nivaldo Rojas» al Explorador Destacado: Dirigido a geólogos e ingenieros con descubrimientos y aportes de campo clave. Los nominados son Patricio Brividoro, Ricardo Martínez y Luis Rodrigo Peralta.

Premio «Johannes Boon» al Relacionista Comunitario Destacado: Enfocado en la gestión social, el diálogo y el trabajo conjunto con las comunidades territoriales. La terna quedó conformada por Paola Piu, Ayelén Biurrun y Santiago Cornejo.

Rumbo a la gran cita en Salta

Los ganadores de cada categoría se darán a conocer de forma oficial durante el desarrollo de Argentina Mining Norte 2026, el evento clave de la agenda minera que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de la provincia de Salta.

Con una alta expectativa por el nivel de convocatoria que ya anticipa una masiva asistencia de empresarios, inversores y autoridades, el sector se prepara para coronar a los mejores exponentes de una actividad clave para el crecimiento económico y las exportaciones del país.