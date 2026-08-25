Visita del Papa a la Argentina: ya hay agencias que ofrecen propuestas de viajes a Buenos Aires y  Córdoba

El precio de los paquetes para viajar a ver al Papa oscilan entre los $350.000 y $650.000, según el destino.

La agencia de viajes Bacur ya ofrece propuestas de viaje para ir a ver al Papa en Buenos Aires y Córdoba,

El Papa León XIV llega a la Argentina en el mes de noviembre para encabezar diferentes actividades en Buenos Aire, Luján y Córdoba. La visita será entre el 8 y 11 de ese mes, y ya hay propuestas de viajes para ir a su encuentro.

Las agencias de viajes de San Juan comenzaron a confeccionar paquetes de viajes con destino a Buenos Aires y a Córdoba para que los sanjuaninos comiencen a organizar su participación de la visita.

Una de las empresas, Turismo Bacur, ya comenzó a promocionar en sus redes sociales las propuestas de viaje, dándole la posibilidad a la gente de congelar los precios si se el viaje se contrata ahora y se paga su valor de contado.

Al encuentro del Papa en buenos Aires Precio: $685.000.

$685.000. Salida: 7 de noviembre, a las 19 desde San Juan Servicios incluidos:

Transporte Del Sur y Media Agua.

Servicio a bordo

3 noches de alojamiento en Hotel Plaza Roma (Tres estrellas).

Régimen desayuno.

Participación de las actividades en CABA y en Luján. Itinerario: