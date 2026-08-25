Visita del Papa a la Argentina: ya hay agencias que ofrecen propuestas de viajes a Buenos Aires y  Córdoba

El Papa León XIV llega a la Argentina en el mes de noviembre para encabezar diferentes actividades en Buenos Aire, Luján y Córdoba. La visita será entre el 8 y 11 de ese mes, y ya hay propuestas de viajes para ir a su encuentro.
El precio de los paquetes para viajar a ver al Papa oscilan entre los $350.000 y $650.000, según el destino.
El Papa León XIV llega a la Argentina en el mes de noviembre para encabezar diferentes actividades en Buenos Aire, Luján y Córdoba. La visita será entre el 8 y 11 de ese mes, y ya hay propuestas de viajes para ir a su encuentro.
Las agencias de viajes de San Juan comenzaron a confeccionar paquetes de viajes con destino a Buenos Aires y a Córdoba para que los sanjuaninos comiencen a organizar su participación de la visita.
Una de las empresas, Turismo Bacur, ya comenzó a promocionar en sus redes sociales las propuestas de viaje, dándole la posibilidad a la gente de congelar los precios si se el viaje se contrata ahora y se paga su valor de contado.
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