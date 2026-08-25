    • 25 de agosto de 2026 - 21:48

    Visita del Papa a la Argentina: ya hay agencias que ofrecen propuestas de viajes a Buenos Aires y  Córdoba

    El precio de los paquetes para viajar a ver al Papa oscilan entre los $350.000 y $650.000, según el destino.

    La agencia de viajes Bacur ya ofrece propuestas de viaje para ir a ver al Papa en Buenos Aires y Córdoba,

    La agencia de viajes Bacur ya ofrece propuestas de viaje para ir a ver al Papa en Buenos Aires y Córdoba,

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Papa León XIV llega a la Argentina en el mes de noviembre para encabezar diferentes actividades en Buenos Aire, Luján y Córdoba. La visita será entre el 8 y 11 de ese mes, y ya hay propuestas de viajes para ir a su encuentro.

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    Las agencias de viajes de San Juan comenzaron a confeccionar paquetes de viajes con destino a Buenos Aires y a Córdoba para que los sanjuaninos comiencen a organizar su participación de la visita.

    Una de las empresas, Turismo Bacur, ya comenzó a promocionar en sus redes sociales las propuestas de viaje, dándole la posibilidad a la gente de congelar los precios si se el viaje se contrata ahora y se paga su valor de contado.

    Al encuentro del Papa en buenos Aires

    • Precio: $685.000.
    • Salida: 7 de noviembre, a las 19 desde San Juan

    Servicios incluidos:

    • Transporte Del Sur y Media Agua.
    • Servicio a bordo
    • 3 noches de alojamiento en Hotel Plaza Roma (Tres estrellas).
    • Régimen desayuno.
    • Participación de las actividades en CABA y en Luján.

    Itinerario:

    • 7 de noviembre: salida desde Terminal de San Juan a las 19. Se solicita estar de 15 a 20 minutos antes para realizar control y abordaje. A bordo ofreceremos cena y desayuno.
    • 8 de noviembre. Día 1: llegada a Buenos Aires. Alojamiento en Hotel Plaza Roma (habitaciones estándar), ubicado sobre calle Lavalle, a 2 cuadras de Puerto Madero y 5 cuadras de calle Florida. Visita a Casa Rosada. Tiempo para vivir este momento histórico.
    • 9 de noviembre. Día 2: desayuno. Misa al aire libre presidida por el Sumo Pontífice, jornada central de la visita.
    • 10 de noviembre. Día 3: desayuno. Día libre para recorrer la Ciudad. Se sugiere comprar el tickets del Bus Rojo, el recorrido de este bus permitirá conocer puntos turísticos como: Caminito, cancha de Boca, cancha de River, Barrio Chico y otros 20 puntos de interés.
    • 11 de noviembre. Día 4: desayuno. Misa de despedida en la Basílica de Luján. Luego regreso hacia San Juan.
    • 12 de noviembre: arribo a San Juan. Un viaje histórico vivido con fe y emoción.

    Aclaraciones:

    • El precio de este mismo paquete, pero con alojamiento en Hotel 4 estrellas, es de $799.000.
    • Los precios de los paquetes son por persona en base doble, triple o cuádruple.
    • Adicional coche cama: $50.000
    • Ticket de bus rojo: $37.000 valor al día de hoy, la tarifa puede variar al momento de la compra.
    • El itinerario ha sido armado en base a información recaudada por pastorales de la provincia. Puede variar cuando se conozca el itinerario oficial de la visita del Papa León.
    • Pago total, congela precio.

    Al encuentro del Papa en Córdoba

    • Precio: $350.000.
    • Salida: 11 de noviembre desde San Juan

    Servicios incluidos:

    • Transporte Del Sur y Media Agua.
    • Servicio a bordo
    • 1 noche de alojamiento en Amerian Córdoba (Cuatro estrellas).
    • Régimen desayuno.
    • Participación de las actividades religiosas.

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