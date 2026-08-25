Dolor en San Juan por la muerte de la hija de la secretaria general de UDAP

Nancy Mayra Alaniz Quiroga falleció y su madre, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, recibió numerosas muestras de acompañamiento ante la irreparable pérdida.

Una profunda conmoción generó en el ámbito educativo de San Juan el fallecimiento de Nancy Mayra Alaniz Quiroga, hija de Patricia Quiroga, secretaria general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP).

La noticia fue comunicada este martes 25 de agosto a través de un sentido mensaje difundido por UDAP, que expresó su acompañamiento a Quiroga y a toda su familia ante la pérdida de su hija.

“Con profundo dolor, acompañamos a nuestra querida compañera y secretaria gremial Patricia Quiroga, ante la irreparable pérdida de su hija Mayra”, señala el comunicado.

Desde el gremio también expresaron una oración por la familia y destacaron el acompañamiento de la comunidad educativa en este momento de profundo dolor.

“Que Dios les dé fortaleza y consuelo. Mayra vivirá siempre en nuestros corazones”, expresaron desde UDAP en el mensaje de despedida.