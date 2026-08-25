Cinemacenter San Juan estrena Infinity Vision con el regreso de Avengers Endgame

Avengers: Endgame Encore regresará el 24 de septiembre a la gran pantalla y en San Juan lo hará de la mejor manera. Cinemacenter San Juan anunció su primera sala certificada Infinity Vision, por ahora la única en la provincia, marcando un hito en la exhibición cinematográfica, también a nivel país.

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En San Juan, la sala que lleva este sello distintivo es la Sala 7 , la primera con este sello del complejo, junto con la Sala 1 de Cines Ambassador, de Mar del Plata, tal como informaron a DIARIO DE CUYO desde la empresa. La inauguración se dará con el regreso de este éxito de Marvel Studios, permitiendo revivir esta batalla épica con un estándar de calidad inédito.

Infinity Vision no es una tecnología, sino un programa de certificación de calidad creado por The Walt Disney Company . Su propósito principal es garantizar una experiencia audiovisual superior en salas premium seleccionadas , estableciendo "altos estándares de calidad de pantalla, sonido y proyección".

Tal como señalan sitios especializados, esto responde a una movida estratégica por parte de Disney. Ante la alta demanda de pantallas IMAX en el mundo y la exclusividad que otros estudios suelen reservar sobre ellas, la compañía diseñó este programa de certificación a nivel global . De esta manera, Disney asegura que producciones de altísimo impacto visual -pertenecientes a franquicias como Marvel o Star Wars- tengan pantallas gigantes y tecnología de primer nivel garantizadas en complejos independientes, para ver sus producciones con la mejor calidad.

El programa debuta oficialmente este mes de septiembre con la re-exhibición especial de Avengers Endgame, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para estrenar estas salas renovadas.

De Avengers Endgame a Doomsday

El re-estreno de la taquillera Avengers Endgame llegará a los cines a nivel internacional con material extra vinculado a Avengers Doomsday, quinta película de la saga de los Vengadores y la número 39 del Universo Cinematográfico de Marvel, que tiene estreno previsto para el 17 de diciembre de este año.

Alianza estratégica luego de un largo tiempo sin novedades para los fans -Endgame vio la luz en 2019-, es por eso es que desde la factoría cinematográfica se hace hincapié en esta vuelta y se marca su importancia. En la presentación que Marvel Studios hizo en CinemaCon 2026 -donde lanzaron Infinity Vision- dijeron que era un repaso fundamental, el pie necesario para entrar a Doomsday ya con cierta información. Allí quedó oficializado este tándem que ya toma cuerpo, también en San Juan: Endcore, Doomsday e Infinity Vision.

Fecha, preventa y promociones

El re-estreno de Avengers Endgame en la pantalla grande está programado para el próximo 24 de septiembre. La venta anticipada de entradas ya se encuentra habilitada exclusivamente para las salas Infinity Vision a través de la plataforma miboletteria.com.ar. Para el resto de las salas y complejos de la cadena, las entradas anticipadas se pondrán a la venta a partir del martes 1° de septiembre.

Cabe destacar que para todas las funciones aplican las promociones y descuentos habituales vigentes en la cadena de cines.

Mirá el adelanto de Avengers Doomsday