La hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars: cantó un clásico de Britney Spears

Valentina Pergolini decidió probar suerte en Popstars y se presentó como una participante más en el casting presencial del reality de Telefe. La joven, de 20 años e hija menor de Mario Pergolini, eligió un clásico de Britney Spears para su audición y consiguió superar la primera instancia.

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La joven llegó al Estadio Mary Terán de Weiss , en Parque Roca, con el número 2274. Allí tuvo que realizar una prueba de apenas 30 segundos y a capella frente a los coaches del programa. Para su presentación eligió “Baby One More Time”, uno de los mayores éxitos de Britney Spears.

El resultado fue positivo. Cuando Nicolás Vázquez anunció los números de las participantes que continuaban en competencia, el 2274 apareció entre los seleccionados y Valentina pudo festejar su clasificación. La joven había atravesado previamente un proceso de selección virtual que se extendió durante seis meses y que desembocó en una instancia presencial con unas 3.000 aspirantes.

Antes de conocer el resultado, Valentina había hablado con las cámaras del programa mientras esperaba su turno. Lejos de hacer referencia a su conocido apellido, contó que estaba disfrutando de la experiencia: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta” , expresó.

Aunque ahora su participación en Popstars la coloca frente a una mayor exposición, Valentina ya tiene experiencia sobre los escenarios. La joven estudia la Licenciatura en Artes Escénicas y consiguió su primer trabajo profesional en el circuito comercial después de superar una serie de audiciones abiertas para la comedia musical “Despertar de Primavera” , dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera.

En esa producción interpretó a Anna, uno de los personajes de la obra basada en el texto del dramaturgo alemán Frank Wedekind. Para llegar al elenco tuvo que atravesar distintas etapas de selección y, según contó anteriormente, vivió el proceso como el cumplimiento de un sueño.

Antes de enfocarse de lleno en la actuación, también trabajó en producción en proyectos como Rent y El Principito, experiencias que le permitieron conocer distintas áreas del mundo artístico. “Siempre va a tener que ver con todo esto. Si no es estar arriba del escenario, es del lado de la producción”, había explicado.

Su padre, Mario Pergolini, también fue un respaldo durante sus primeros pasos profesionales, aunque desde un lugar de acompañamiento y sin intervenir en las selecciones. De hecho, cuando Valentina atravesaba las audiciones de “Despertar de Primavera”, el conductor le remarcó la importancia de valorar el camino recorrido independientemente del resultado final.

La joven también ha contado que su familia mantuvo durante años un perfil bajo y que eso le permitió construir su propia identidad lejos de la exposición que acompañó a su padre durante gran parte de su trayectoria en los medios.

Ahora, con su ingreso a Popstars, Valentina enfrenta un nuevo desafío artístico. Con una canción de Britney Spears como carta de presentación, ya consiguió dar el primer paso y continuará en carrera por un lugar dentro del reality musical.