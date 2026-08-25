La Sinfónica de la UNSJ y la Iglesia Catedral vuelven a unirse en un concierto especial

Con el propósito de fusionar la fe religiosa con la excelencia de la música clásica de Wolfgang Amadeus Mozart, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ ofrecerá un concierto especial en la Iglesia Catedral el próximo miércoles 26 de agosto, en el marco de las conmemoraciones por el martirio de San Juan Bautista.
"Estuvimos hablando con el Padre Andrés, quien nos explicaba la importancia de estas fechas dedicadas al martirio de San Juan Bautista. Por eso, la propuesta musical que hacemos comprende dos obras de Wolfgang Amadeus Mozart de profunda connotación espiritual y artística", destacó a DIARIO DE CUYO Alfredo Augusto, director del Centro de Creación Artística Orquestal de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.
El repertorio de la Sinfónica de la UNSJ
El repertorio seleccionado para esta velada especial, dirigida por el maestro Wolfgang Wengenroth, estará integrado por la Sinfonía Concertante K. 364 para violín y viola —con la participación estelar de los solistas Rossana Migani (violín) y Daniel Sánchez (viola)—. Se trata de una obra cumbre del periodo clásico que eleva el diálogo entre violín y viola. Su célebre Andante es considerado una de las páginas más conmovedoras del Clasicismo, anticipando la intensidad dramática y el lirismo que caracterizarían al Romanticismo.
También sonará la emblemática Sinfonía N.º 41 K. 551, cumbre del sinfonismo mozartiano. Es su última sinfonía y representa el punto más alto del pensamiento orquestal de Mozart, sintetizando con perfección la tradición clásica antes de la llegada del Romanticismo. Su tonalidad sumada al uso festivo de trompetas y timbales, le otorga un carácter señorial y luminoso que motivó que más tarde fuera apodada "Júpiter", evocando la grandeza del rey de los dioses de la mitología.
"Tanto en la vida de San Juan Bautista como en la trayectoria de Mozart existe un paralelismo en torno a la culminación de sus legados, siendo la Sinfonía Júpiter la última obra que compuso antes de fallecer", señaló Augusto acerca de la resonancia simbólica de estas piezas dentro del templo. Y agregó: "Tras el antecedente fabuloso que tuvimos con el Requiem, de Mozart, con la Catedral colmada de público, esperamos que la comunidad nos acompañe nuevamente y disfrute de una propuesta ágil y de altísimo nivel".
Iglesia Catedral: escenario de arte y fe
Por su parte, desde la Iglesia Catedral, el Padre Andrés Riveros, enfatizó el profundo sentido espiritual y reflexivo de este encuentro, el cual se enmarca en el primer día del triduo preparatorio hacia las conmemoraciones del 29 de agosto.
"Surgió la iniciativa de hacer un parangón entre la última obra escrita por Mozart y la última entrega de Juan Bautista en su martirio: conmemorar ambos legados y dejarnos inspirar por la música", apuntó el párroco. "Estamos convencidos de que la belleza es un trascendental de Dios y, al ser esta una música intrínsecamente bella, nos conduce a la comunión con Él. Por eso los templos siempre han sido espacios propicios para la música clásica, donde la majestuosidad de la fe entronca con la belleza de estas piezas", expresó el Padre Andrés.
Día y hora del concierto
El concierto se realizará este miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas en la Iglesia Catedral de San Juan, al término de la misa, con entrada totalmente libre y gratuita.
Asimismo, servirá como antesala previa a los actos centrales del 29 de agosto, Fiesta del Martirio de San Juan Bautista, patrono de la Iglesia Catedral y de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, que contarán con la participación del Arzobispo, Monseñor Jorge Lozano y donde se bendecirán las imágenes restauradas que ya exhibe el frente de la Catedral.