Templado y con cielo nublado, así estará el tiempo en San Juan este martes 25 de agosto

El tiempo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C. Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con 23°C y nubosidad persistente. Por la noche, el termómetro descenderá hasta unos 15°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

El viento soplará entre 7 y 12 km/h: durante la mañana tendrá dirección predominante del sur, mientras que por la tarde y noche rotará hacia el este. No se prevén ráfagas significativas.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.