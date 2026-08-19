Este es el pronóstico del tiempo en San Juan este miércoles 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 19 de agosto una jornada estable y con marcado ascenso térmico en la provincia de San Juan. Tras un inicio de mañana frío con una temperatura mínima de apenas 2°C, el termómetro experimentará un paulatino repunte hasta alcanzar una máxima de 20°C durante la tarde.

El cielo se mantendrá entre algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, aunque no se prevén precipitaciones en el territorio provincial, registrante un 0% de probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día.

En cuanto a la circulación del viento, durante las primeras horas del día soplarán brisas leves del sector Suroeste (SO) a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Con el transcurso de las horas, el viento rotará hacia la dirección Noreste (NE) aflojando su intensidad a un rango de 7 a 12 km/h, para luego retornar al sector Suroeste durante la noche con calma casi total (0 a 2 km/h). No se prevén ráfagas significativas.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.