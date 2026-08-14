Día del Niño: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan y qué se espera para el feriado

Este domingo se celebra el Día del Niño en Argentina y San Juan se prepara para una jornada con múltiples festejos organizados por municipios, fundaciones y uniones vecinales. Sin embargo, quienes tengan actividades previstas al aire libre deberán estar atentos al pronóstico, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fría, lluviosa y con viento sur.

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Según el organismo, este domingo la temperatura máxima llegará apenas a los 15°C , mientras que la mínima será de 6°C . Además, se esperan lluvias durante toda la jornada , acompañadas por viento del sector sur.

El panorama será poco favorable para los numerosos festejos previstos en distintos puntos de la provincia, que en muchos casos forman parte de una agenda de actividades que se extenderá durante todo agosto.

El mal tiempo no terminará con el Día del Niño. El lunes 17 de agosto , feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , también se presentará con condiciones inestables en San Juan.

Para ese día, el SMN pronostica una máxima de 13°C y una mínima de 9°C , con lluvias y viento del sector sur.

Además, durante la tarde y la noche se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h, por lo que quienes tengan pensado realizar actividades al aire libre durante el último día del fin de semana largo deberán tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo en San Juan este lunes 17 de agosto.

El frío seguirá durante buena parte de la semana

Después del fin de semana largo, las temperaturas continuarán bajas. Según el panorama previsto, el frío se mantendrá al menos hasta el miércoles, con máximas que oscilarán entre los 13°C y 15°C.

El cambio llegaría recién hacia el jueves, cuando se espera una recuperación de las temperaturas y una máxima cercana a los 20°C.

De esta manera, quienes tengan pensado participar de los festejos por el Día del Niño este domingo deberán tener en cuenta que el frío, las lluvias y el viento serán los protagonistas de la jornada en San Juan.