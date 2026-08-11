Día del Niño low cost: para todos los gustos, las propuestas que ofrece el comercio sanjuanino a menos de $10.000

Este domingo 16 de agosto es el Día del Niño y como sucede año tras año, comienza el peregrinar de padres, tíos y familiares que buscan agasajar a los más pequeños durante la jornada. Una vez más, el comercio sanjuanino está listo para la ocasión, aprovechando el movimiento para repuntar el índice de ventas que continúa resentido. En ese contexto, gran parte de los bazares han sumado a sus góndolas juguetes y opciones a valores más que accesibles.

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DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento por los principales bazares y polirubros del microcentro sanjuanino, donde la variedad de precios es notable. Es importante aclarar que los precios son a modo de referencia, por lo que los consumidores pueden encontrar alternativas más costosas como también más económicas en otros paseos comerciales o locales.

En esta oportunidad el relevamiento es sobre opciones que no superan los $10.000, para todas las edades y gustos, siendo alternativas ideales para acompañar el bolsillo.

Las góndolas sanjuaninas ofrecen una gran cantidad de opciones de juguetes que permiten desarrollar habilitades como memoria, motricidad y experimentar la diversión sin necesidad de usar pantallas.

Cubo y triángulo magic: Las propuestas rondan entre los $3.000 y los $5.000

Flipper: El juego recreativo también conocido como pinball se puede encontrar desde los $1.300 a los $8.000.

Juego de agua: El tradicional juego en el que hay que insertar anillos en varillas que se encuentran en agua está costando $2.600.

Pelotas: Para los fanáticos del futbol, sin duda es un buen regalo. Las opciones que ofrece el comercio son variadas, y el valor final depende del tamaño, diseño como de la calidad. Los precios rondan entre los $6.000 y los $10.000.

Pescamagic: Juguete que sigue vigente pese al paso de los años. Se puede encontrar en el orden de los $9.500.

Muñecos para todos los gustos

Sean las tradicionales muñecas con accesorios como las figuras de acción, los muñecos una vez más se posicionan como los favoritos para regalar este Día del Niño.

Muñecos de acción: Batman, Superman, Spiderman son solo algunas de las figuras de superhéroes que se pueden encontrar. Sus valores rondan entre los $3.000 y $5.000. El precio final varía en el tamaño y el local donde se adquiera.

Robot transforme: De plástico y articulado, se pueden encontrar en las góndolas en el orden de los $10.000.

Muñecas: Un año más, las muñecas vuelven a decir presente para el Día del Niño. Muñeca sirena, con sus accesorios, cabellos de distintos colores, entre otras características. Sus precios van desde $1.500 en adelante. Incluso se pueden encontrar sets de muñecas por varias unidades por debajo de los $10.000.

Los infaltables autos y vehículos

Un regalo que sin duda no pasará de moda son los que forman parte del universo automotor. Autos, motos, camiones y una amplia gama de propuestas ofrece el comercio local, y a muy buen precio.

Set con aviones: Las presentaciones suelen incluir distintos accesorios, como señales de tránsito y otros vehículos de menor porte como autos y camiones que acompañan a los aviones, que son el juguete principal. Los valores rondan sobre los $6.000.

Motos: Ya sea tamaño miniatura y con muchos detalles estilo retro, o tipo enduro, las motos también son una buena y económica opción. Los valores van desde los $1.900 a $3.000.

Autos: En esta categoría es bastante amplia la variedad de ofertas que se pueden encontrar en góndola. Hay alternativas de películas infantiles, del universo Marvel y los infaltables sets de autitos, por mencionar algunos ejemplos. Así como hay variedad de propuestas, hay distintos precios, pudiendo encontrar alternativas que van desde los $3.000 en adelante.

Camionetas: Sean manuales o a control remoto, esta alternativa se puede encontrar sobre los $5.000.

Para los más peques

Los bebés también tienen su apartado especial en las góndolas, donde las opciones van más allá de los sonajeros y mordiscos.

Mantita de apego: De distintos colores y elaboradas con algodón, se ofrecen en el orden de los $4.200.

Mordillos: Ideal para la primera infancia y el crecimiento de los dientes. Estas opciones rondan los $2.300 a los $2.900.

Sonajeros: De plástico o silicona, con distintos colores y figuras, este presente sigue siendo uno de los elegidos para los más pequeños. Se pueden encontrar sobre los $5.000 en adelante.

Accesorios para alimentar la imaginación

El mundo del juguete es infinito, y para aquellos que exploran la imaginación de múltiples maneras, también hay buenas alternativas en el comercio.

Sets de animales: Sea de granja, de selva, de campo, individuales con sus accesorios o varios juntos, esta alternativa puede convertirse en un buen regalo. Se pueden encontrar desde los $1.500 a los $10.000. El valor final dependerá del tamaño como de la cantidad.

Set doctor/a: Los kits de distintos oficios y prácticas domésticas también forman parte de las alternativas que ofrece el comercio. Entre ellas se encuentran por ejemplo los sets de doctores, que incluyen jeringas, estetoscopios y otros accesorios. Los valores van desde los $2.500 en adelante.

Pizarras mágicas: De distintos tamaños y colores, las pizarras son ideales para fomentar la escritura, el dibujo y la creatividad. Sus valores van desde los $5.500 en adelante.