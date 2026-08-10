El riesgo país subió a 463 puntos y alcanzó su nivel más alto en dos meses

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y superó los 460 puntos básicos . El indicador se ubicó en 463 puntos , con un incremento del 2,4% respecto de la jornada anterior, en un contexto marcado por nuevas bajas en los bonos soberanos en dólares.

El dólar oficial tocó los $1.500 y el mercado ya mira la demanda de cobertura de cara a 2027

El movimiento representa un deterioro respecto de los niveles alcanzados apenas unos días atrás. A comienzos de la semana pasada, el índice elaborado por JP Morgan había descendido hasta los 411 puntos, pero desde entonces revirtió la tendencia. De acuerdo con Ámbito, acumula una suba del 12,7% en cinco ruedas y alcanzó así su registro más elevado de los últimos dos meses.

La suba del riesgo país estuvo acompañada por una rueda mayormente negativa para la deuda argentina. Entre los títulos en dólares, el Bonar 2041 cayó 1,7%, el Global 2046 retrocedió 1,2% y el Bonar 2038 perdió 1% , según los valores registrados durante la jornada.

En otra actualización del mercado, el AL35 y el AL41 mostraban pérdidas cercanas al 0,6% . La baja de los bonos implica una suba en el rendimiento exigido por los inversores y termina presionando al alza al riesgo país.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento que debe ofrecer la deuda argentina y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos considerados como referencia. Cuanto mayor es el riesgo país, mayor es el costo financiero que enfrenta Argentina para intentar conseguir crédito en los mercados internacionales.

El Merval también operó en terreno negativo

La cautela se extendió a las acciones. El S&P Merval retrocedía alrededor del 0,24%, después de acumular seis ruedas consecutivas de pérdidas durante los primeros días de agosto. Banco Macro, BYMA y Edenor se encontraban entre los papeles con mayores bajas.

En Wall Street, los ADR argentinos también presentaban un desempeño mixto, con retrocesos destacados en Bioceres, Grupo Supervielle, Loma Negra, Cresud y Banco Macro. Las acciones energéticas lograban diferenciarse parcialmente por el fuerte incremento internacional del petróleo.

Reservas y deuda siguen bajo la mirada del mercado

La nueva presión sobre los bonos aparece mientras los inversores mantienen la atención sobre la capacidad del Gobierno para acumular reservas y afrontar los próximos compromisos de deuda, dos variables que siguen condicionando la percepción de riesgo sobre los activos argentinos.

A eso se suma una semana con datos económicos relevantes. El jueves se conocerá el IPC nacional de julio, después de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se acelerara al 2,9% durante el mes pasado.

En el plano internacional, la tensión en Medio Oriente volvió a impulsar al petróleo. El barril de Brent subía cerca de 3,9% y rondaba los US$86,8, un escenario que agregó volatilidad a los mercados aunque favoreció particularmente a las acciones argentinas vinculadas al sector energético.