Ranking de morosidad en San Juan: con más de 300.000 deudores únicos, los jóvenes son los que más deben

El Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES) elaboraron el Mapa de la Deuda , un informe realizado en base a datos del Banco Central de junio de este año. El relevamiento refleja el nivel de mora que registra cada provincia, y también las realidades dentro de las jurisdicciones.

En ese sentido, San Juan figura en el cuarto lugar a nivel nacional en la categoría de provincias con mayor porcentaje de mora. En primer lugar, se encuentra La Rioja con 23,9% sobre el total adeudado. Le siguen San Luis (22,2%), Santa Cruz (21,9%), Catamarca (21,5%) y San Juan con un 20,5%. En el otro extremo del ranking aparece La Pampa, con apenas 9% de morosidad. Detrás se ubican la Ciudad de Buenos Aires (11,7%), Entre Ríos (13,3%), Santa Fe (14,3%) y Córdoba (15%).

Tomando solo los datos de la provincia, el informe refleja que hay 313.519 deudores únicos totales , es decir, que tienen al menos un crédito o deuda registrada en un sistema financiero; mientras los deudores únicos en mora que registran deudas impagas y vencidas, generalmente con un retraso mayor a 90 días, son 101.156 . El monto de deuda en pesos es de $1.03 billones, de los cuales $211.019 millones son de deuda en mora.

Enfocados en el género, el informe refleja que en San Juan hay 164.095 mujeres deudas únicas totales concentrando un monto total de $451.264 millones; y 51.494 deudoras en mora, reuniendo un monto de deuda del $88.294 millones.

En el caso del género masculino, son 149.424 deudores totales que adeudan $578.840 millones; y 49.662 deudores en mora que reúnen $122.724 millones de deuda.

Enfocado solo en los deudores únicos totales, si bien son más las mujeres las que registran deudas, los hombres concentran un monto mayor.

El informe también detalla la deuda en torno a las edades. Los jóvenes de hasta 25 años son el grupo con mayor nivel de morosidad, con una tasa del 39,46%, concentrando entre deudores únicos y en mora 39.966 personas. Luego se ubica el sector entre los 26 y 35 años, con un 26,07% de tasa, mientras que el grupo de 36 a 45 años registra un 21%. A medida que sube la edad el nivel de morosidad disminuye. Entre los 46 y 55 años la tasa es del 18,43%; el grupo de 56 a 65 años registra un 17,33%; entre los 66 y 75 años la tasa es del 16,37%; y alcanza su nivel más bajo entre los mayores de 75 años, con un 15,23%.

La lectura que se puede realizar en torno a las edades puede enfocarse en las “facilidades” que existen a la hora de acceder a distintos créditos o préstamos en billeteras virtuales, herramienta muy utilizada por los más jóvenes.

Desde el organismo que elaboró el Mapa de la Deuda señalaron que no es viable una mejora en el panorama. “Hay un problema con el ingreso disponible de la población”, sostuvo Lisandro Mondino, integrante del CEC, en TN.