Quiénes son los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2026: el lugar que ocupa Franco Colapinto

Franco Colapinto sigue consolidándose en la élite del automovilismo mundial. El piloto argentino fue ubicado entre los 10 mejores pilotos de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , según el Power Rankings oficial de la categoría, un sistema de evaluación que analiza el rendimiento individual de cada corredor más allá del potencial de su monoplaza.

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1 y ya está entre los pilotos más regulares de todos los tiempos

Tras las primeras once carreras del campeonato, el bonaerense de 23 años recibió un promedio de 7,0 puntos sobre 10 , lo que le permitió ocupar el décimo puesto , igualado con el francés Isack Hadjar .

La clasificación es elaborada por un panel de cinco especialistas que, después de cada Gran Premio, califican la actuación de cada piloto durante todo el fin de semana, incluyendo la clasificación y la carrera.

El objetivo es valorar exclusivamente el desempeño del piloto, sin que influya el rendimiento del auto. Luego, las notas se promedian y conforman el ranking acumulado de la temporada.

El ranking de la primera mitad del año es liderado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien además encabeza el Campeonato Mundial de Pilotos con 219 puntos y obtuvo una calificación promedio de 8,9 .

Detrás aparecen:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 8,9

Lewis Hamilton (Ferrari) – 8,0

Max Verstappen (Red Bull) – 8,0

Pierre Gasly (Alpine) – 7,6

Liam Lawson (Racing Bulls) – 7,6

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 7,5

Lando Norris (McLaren) – 7,5

Charles Leclerc (Ferrari) – 7,5

Isack Hadjar (Red Bull) – 7,0

Franco Colapinto (Alpine) – 7,0

El reconocimiento al argentino

El sitio oficial de la Fórmula 1 destacó la evolución del piloto de Alpine durante su primera temporada completa en la máxima categoría.

Los especialistas señalaron que "ha mejorado notablemente en consistencia", resaltando que terminó seis carreras en zona de puntos, un aporte clave para que Alpine se mantenga entre los equipos protagonistas del Campeonato de Constructores.

Además, el análisis oficial sostuvo que, si mantiene este nivel y continúa acortando la diferencia con su compañero Pierre Gasly, sus posibilidades de seguir en Alpine durante la próxima temporada "no se verán perjudicadas".

Un balance positivo pese a Hungría

La última carrera antes del receso, el Gran Premio de Hungría, fue una de las actuaciones más discretas de Colapinto. Allí recibió una calificación de 5 sobre 10, lo que redujo ligeramente su promedio, aunque no le impidió conservar un lugar dentro del Top 10 del ranking.

En el Campeonato Mundial de Pilotos, el argentino suma 19 puntos y ocupa el 12° puesto, mientras que Gasly acumula 42 unidades.

Tras el parate de verano europeo, la Fórmula 1 volverá a la acción el 23 de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará seguir confirmando su crecimiento en la máxima categoría.