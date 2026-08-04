Las explosivas declaraciones de Maxi Salas tras su salida de River: "Estoy muy enojado, nos trataron muy mal"

Maximiliano Salas resolvió su salida de River en las últimas horas y viajó hacia Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia, donde tendrá la oportunidad de jugar la Copa Libertadores si su nuevo entrenador Alfredo Berti lo decide. Antes de incorporarse a los entrenamientos con la Lepra, el delantero rompió el silencio.

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El futbolista habló con dureza sobre la decisión que tomó la dirigencia del Millonario de “colgarlo” junto a otros 14 futbolistas que fueron marginados del plantel.

“Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así. Hay formas de tratar a un jugador, pero esto no estuvo bien”, dijo en una entrevista radial con La Red.

Luego, agregó: “No está bueno estar encerrado en el container porque ante todos somos humanos”. Además, contó que el único que fue a visitar al grupo de jugadores “borrados” fue Leonardo Ponzio.

Quien le comunicó la decisión institucional a Salas fue Pablo Longoria, el nuevo director deportivo del club. “Nos llamó por teléfono y nos dijo que no teníamos que presentarnos con el plantel”, relató el exgoleador de Racing.

Los detalles de la operación que marcó la salida de Maximiliano Salas de River

River decidió dar a Maxi Salas a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares. Inicialmente, la dirigencia pretendía venderlo, ya que había pagado 8 millones de euros para ejecutar su cláusula de salida de Racing en julio de 2025, pero ante la falta de ofertas, optó por el préstamo.

Salas llega a la Lepra mendocina por pedido del entrenador Alfredo Berti, para ocupar el lugar que dejó vacante Sebastián Villa tras su partida a Boca. El atacante, de 28 años y nacido en Curuzú Cuatiá, buscará sumar minutos y pelear por la Copa Libertadores en este semestre.

Durante su ciclo en River, Salas disputó 37 partidos, en los que convirtió siete goles y dio dos asistencias. Su última aparición fue el 27 de mayo, cuando marcó el único tanto en el triunfo ante Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.