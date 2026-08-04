Cuti Romero, a un paso del Inter: acordó con Tottenham una transferencia por 40 millones de euros

El futuro de Cristian "Cuti" Romero parece estar cada vez más cerca de la Serie A. El Inter de Milán llegó a un acuerdo con el Tottenham para comprar el pase del defensor argentino en una operación valuada en 40 millones de euros , aunque todavía falta cerrar un aspecto clave: el contrato del futbolista.

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Según informó el diario italiano La Gazzetta dello Sport , el entendimiento entre ambos clubes ya está sellado y ahora las negociaciones se concentran en las condiciones salariales del campeón del mundo con la Selección argentina.

El principal punto de discusión pasa por las pretensiones económicas del entorno de Romero. De acuerdo con el medio italiano, el defensor solicita un salario neto de 6 millones de euros por temporada , una cifra que la dirigencia del Inter considera elevada.

Por ese motivo, el club milanés intentará acercar posiciones con el jugador y su representante para destrabar la negociación y oficializar la incorporación en las próximas semanas.

Mientras Inter avanza para concretar la transferencia, el Atlético de Madrid continúa atento a la situación y no descarta presentar una oferta por el defensor argentino. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el conjunto italiano y Tottenham deja al equipo de Diego Simeone en un segundo plano.

Cinco años de crecimiento en Tottenham

Romero llegó al Tottenham en 2021, luego de destacarse en el fútbol italiano. Antes había pasado por Genoa y brillado en Atalanta, donde terminó de consolidarse como uno de los mejores zagueros de la Serie A.

Durante su etapa en el conjunto londinense disputó 156 partidos, convirtió 13 goles y conquistó la Europa League 2025, uno de los títulos más importantes de su carrera a nivel de clubes.

Con la camiseta de la Selección argentina, el cordobés construyó un palmarés destacado: fue campeón de las Copas América 2021 y 2024, levantó el Mundial de Qatar 2022 y también ganó la Finalissima frente a Italia.

Además, viene de ser una de las figuras del seleccionado en el último Mundial, donde Argentina alcanzó la final y perdió por 1-0 frente a España. En ese encuentro decisivo, Romero debió abandonar el campo en el segundo tiempo por una molestia física.

Si las partes logran resolver las diferencias económicas, el defensor argentino volverá al fútbol italiano para convertirse en uno de los refuerzos más importantes del Inter de cara a la próxima temporada.