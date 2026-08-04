Turismo Pista de San Luis: buena labor de Sergio Ferrer en Córdoba

El piloto sanjuanino disputó doble fecha del Turismo Pista en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y terminó en la quinta posición.

Positivo. Sergio Ferrer fue protagonista del TP de San Luis que corrió en el Cabalén cordobés.

El piloto sanjuanino Sergio Ferrer cerró un fin de semana de doble competencia en el Turismo Pista San Luis con un quinto puesto en la tercera fecha, disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Ferrer compitió dentro de la Clase 3, a bordo de un Renault Clio atendido por el equipo EV Competición.

Durante la jornada del sábado, correspondiente a la tercera fecha, Ferrer comenzó con un quinto puesto en los entrenamientos, a 1s201 del líder. Luego, en clasificación, mostró una mejora en su rendimiento y se ubicó tercero, a 517 milésimas de la punta.

En la serie terminó cuarto y, posteriormente, completó la final en el quinto lugar, cerrando una jornada en la que se mantuvo de manera constante entre los cinco mejores de la categoría.

El domingo, por la cuarta fecha, el sanjuanino volvió a mostrar un buen potencial. En las pruebas libres finalizó cuarto, a 1s597 del líder, mientras que en clasificación repitió el tercer puesto conseguido el día anterior.

Sin embargo, luego de la clasificación, la rotura del motor condicionó el resto de la competencia. El equipo no pudo solucionar el inconveniente mecánico y tampoco contó con un impulsor de repuesto, por lo que Ferrer no pudo afrontar la serie y la final.