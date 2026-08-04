Artes Marciales en el Estadio Cantoni: 600 competidores festejan con la Escuela Taiwan

La Escuela Taiwan de Artes Marciales festeja su aniversario y lo hace a lo grande con un torneo importante en el Cantoni.

Festejos. La Escuela Taiwan es señera de las Artes Marciales en San Juan y festeja su 50 Aniversario con un gran torneo.

El próximo domingo, desde las 9, será momento del Torneo 50.º Aniversario de la Escuela Taiwan. En un evento que reunirá a más de 600 competidores de San Juan y de distintos puntos del pais en el mítico Aldo Cantoni, en una fecha muy especial para el deporte de la provincia.

Dicho evento deportivo, declarado de Interés Provincial por la Legislatura de San Juan y de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, convocará a delegaciones de La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Río Negro, además de las escuelas de toda la provincia.

Los participantes competirán en las modalidades de combate al punto, formas de mano vacía, formas con armas, tai chi y exhibición, ofreciendo un amplio despliegue técnico que permitirá disfrutar de las diferentes disciplinas de las artes marciales.

El Cantoni de fiesta Además, el evento contará con un atractivo especial en el ring principal, donde se desarrollarán peleas interprovinciales con la disputa de cinco títulos en las modalidades de Light Contact, Kick Boxing y Light Kick, reuniendo a destacados exponentes de la disciplina.