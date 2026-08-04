Alpine apuesta a una mejora clave para seguir en la pelea: la advertencia de Pierre Gasly

Alpine afrontará un momento decisivo en el Gran Premio de los Países Bajos. Después de varias carreras sin poder seguir el ritmo de sus principales rivales, la escudería francesa estrenará una importante actualización aerodinámica con la esperanza de recuperar competitividad en la segunda parte de la temporada 2026 de Fórmula 1.

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Pierre Gasly fue contundente al referirse a la situación del equipo y calificó las mejoras como "críticas" para mantener las chances de finalizar en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, un objetivo que comenzó a complicarse tras una serie de resultados adversos.

El panorama cambió considerablemente en las últimas competencias. Luego de un sólido inicio de año, Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls y también comenzó a sufrir el crecimiento de Audi y Aston Martin, que mostraron un rendimiento superior en el Gran Premio de Hungría.

Actualmente, Racing Bulls ocupa el quinto lugar del campeonato con 66 puntos, cinco más que Alpine, que suma 61 unidades. En ese contexto, tanto Gasly como el argentino Franco Colapinto llegan a Zandvoort con la necesidad de volver a sumar.

El piloto francés reconoció que el comportamiento del A526 está lejos de lo esperado y explicó que el auto presenta limitaciones que complican su conducción.

"El coche no reacciona como me gustaría y hay varias cosas que debemos corregir", señaló Gasly al analizar el rendimiento mostrado en las últimas fechas. "El coche no reacciona como me gustaría y hay varias cosas que debemos corregir", señaló Gasly al analizar el rendimiento mostrado en las últimas fechas.

Además, admitió que Alpine perdió capacidad para pelear con sus rivales directos tanto en clasificación como en carrera, una realidad que considera imposible de disimular.

Alpine apuesta todo a Zandvoort

El director del equipo, Steve Nielsen, confirmó que el monoplaza recibirá un paquete de mejoras aerodinámicas de gran importancia para el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará entre el 21 y el 23 de agosto.

La escudería espera que las nuevas piezas permitan revertir la tendencia negativa y volver a posicionarse como el quinto equipo de la parrilla, mientras Franco Colapinto buscará aprovechar ese salto de rendimiento para regresar a la zona de puntos.

La cita en el circuito de Zandvoort marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato y será una prueba determinante para saber si Alpine logra recuperar el terreno perdido o si sus rivales terminan de consolidar la ventaja en la lucha por el Mundial de Constructores.