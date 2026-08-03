    • 3 de agosto de 2026 - 18:09

    Los Juegos Deportivos Evita Provinciales inauguran su etapa decisiva en San Juan

    Más de 2.500 deportistas de los 19 departamentos participarán de esta instancia de los Evita, que se desarrollará del 4 al 10 de agosto.

    Definiciones. Esta semana San Juan tendrá sus representantes a la fase Nacional de los Juegos Evita.

    Definiciones. Esta semana San Juan tendrá sus representantes a la fase Nacional de los Juegos Evita.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Juegos Deportivos Evita Provinciales tendrán este martes 4 de agosto su acto de apertura, desde las 13:45, en el estadio Aldo Cantoni, dando inicio formal a una nueva edición de la competencia que reúne a niños, jóvenes, personas mayores y deporte adaptado de toda la provincia.

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    Para la ceremonia inaugural se espera la presencia de alrededor de 1.000 personas provenientes de los distintos departamentos de San Juan, en un encuentro que marcará el comienzo de una semana de intensa actividad deportiva.

    La etapa provincial se desarrollará desde el 4 hasta el 10 de agosto y contará con la participación de unos 2.500 deportistas de los 19 departamentos, quienes competirán por un lugar en la instancia nacional de los Juegos Evita, y buscarán el objetivo de representar a la provincia en la gran final nacional.

    Los Juegos Deportivos Evita continúan desarrollándose en San Juan con el respaldo del Gobierno provincial, que acompaña el certamen mediante un importante despliegue logístico y económico para garantizar su realización en los 19 departamentos.

    La etapa provincial contempla disciplinas destinadas a las categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, consolidando el carácter inclusivo de una competencia que busca brindar igualdad de oportunidades y promover la participación deportiva en toda la provincia, fomentando valores como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo en conjunto, entre otros.

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