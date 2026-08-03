DS Ciclysts ProMotion: Mucho más que un equipo de MTB en San Juan

Sostener una estructura deportiva con aspiraciones y llegar a logros no es sencillo. El soporte económico es clave, pero también la contención, la organización y los detalles. Cuando se conjuga todo en su exacta proporción, surge el equipo en serio y este domingo, en la última fecha de la Copa Scott de XCO del mountain bike sanjuanino, el DS Ciclysts Promotion lo disfrutó con absoluta legitimidad.

Este logro de ser campeones por equipos tras las 4 fechas de la Copa Scott tiene nombre y apellido en Sebastián Diblasi quien es el generador de todo lo que sea necesario para sostener al plantel en todos los aspectos. Hoy, Seba disfruta este momento pero su mirada va más alla.

El equipo DSCP fue conformado por Hugo Pernini en PRO A, Lautaro Gallardo en PRO A, Eugenia Heredia en B1, Catriel Olivera en Cadetes y Benjamin Miranda en Juvenil. Del plantel de Diblasi, tres fueron campeones en sus categorías y otros dos Subcampeones.

Esa acumulación de puntiaciones, les terminó dando el mayor puntaje para quedar también con la Copa Campeón por Equipos. Así también, Emiliano López quedó campeón de la B1 del mismo campeonato.

El equipo DS ciclysts ProMotion (promoción de ciclistas) se encarga de captar jóvenes y por medio de empresas privadas y amigos hacen que los chicos que captamos pueden llegar a ser profesionales, como objetivo final.

El trabajo del DSCP apunta a pelear en todos los frentes. En San Juan, ya se metieron en la cabeza la última fecha de la Copa Brisson y la idea grande es participar del próximo Sudamericano.

El grupo de Diblasi tiene tres entrenadores que delegan a cada uno de los bikers la agenda de entrenamientos. El rendimiento ha demostrado que tienen la hpoja de ruta correcta y tal vez, la gran mira está puesta en seguir promocionando valores de San Juan para instalarlos en el escenario nacional.

Seba Diblasi sabe que esto es trabajo en conjunto: 'Acá nada se podría lograr sin el compromiso de todos los chicos del equipo que se cuidan, entrenan y se organizan para dar lo mejor. Después está la ingeniería organizativa donde aparecen los que aportan y suman. Es un lindo grupo, con muchas ambiciones. Cada día, trabajamos para que se hagan realidad'. Seba Diblasi sabe que esto es trabajo en conjunto: 'Acá nada se podría lograr sin el compromiso de todos los chicos del equipo que se cuidan, entrenan y se organizan para dar lo mejor. Después está la ingeniería organizativa donde aparecen los que aportan y suman. Es un lindo grupo, con muchas ambiciones. Cada día, trabajamos para que se hagan realidad'.