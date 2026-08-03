    • 3 de agosto de 2026 - 11:43

    Cáritas San Juan recaudó más fondos con la Colecta Anual 2026, pero no duplicó la cifra del 2025 como esperaba

    Este año, Cáritas San Juan recaudó $66.204.013 millones, casi un 58% más que en el 2025, de los cuales $22.000.000 son para Cáritas Argentina.

    Cáritas San Juan recaudó $66.204.013 con la Colecta Anual 2026.

    Cáritas San Juan recaudó $66.204.013 con la Colecta Anual 2026.

    Foto:

    (Archivo)
    Por Fabiana Juarez

    La solidaridad en San Juan creció un 57,6%, según los resultados de la Colecta Anual de Cáritas 2026, aunque no alcanzó la cifra esperada por esta entidad. Cáritas San Juan, este año, recaudó $66.204.013 cuando esperaba recaudar $84.000.000. Ya planifican estrategias para cumplir con su labor solidaria

    Leé además

    Tenencia responsable: veterinaria gratuita de mascotas en Caucete

    Caucete tendrá atención veterinaria gratuita para perros y gatos este martes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa

    Entomólogos forenses de San Juan se suman a las investigaciones criminales: el aporte cuando los insectos son la evidencia

    Por Celeste Roco Navea

    Caritas San Juan recaudó con la Colecta Anual 2026 un total de $66.204.013, mientras que la recaudación durante este evento en el 2025 fue de $42.000.000, reflejando un aumento del 57,6%, pero no del 100% como venía sucediendo. ‘En los últimos años logramos recaudar el doble de dinero entre una y otra Colecta Anual. En el 2024 recaudamos $21.000.000 y en el 2025, $42.000. 000. Teníamos la esperanza de volver a duplicar, pero la crisis también se vio reflejada en la recaudación’, dijo Alejandro Quiroga, director de Cáritas San Juan.

    De voluntarios de Cáritas San Juan a ser asistidos

    Entre los motivos por los que no se logró duplicar la recaudación anterior de la Colecta Anual, Quiroga destacó un ‘fenómeno social’ que afecta no sólo a San Juan: muchos voluntarios de Cáritas pasaron a necesitar asistencia. ‘Desde el año pasado somos testigos de este fenómeno social. Tuvimos que asistir con un bolsón de mercadería y medicamentos a nuestros voluntarios que también se vieron afectados por la crisis. Y, en este marco, se redujo la colaboración con la colecta como consecuencia. Esta situación también se da en Mendoza y San Luis’, dijo Quiroga.

    Delineado de estrategias para continuar ayudando

    De los $66.204.013 que se recaudaron en la Colecta Anual 2026, un tercio, es decir $22.000.000 le corresponden a Cáritas Argentina. Los $44.000.000 restantes se dividen en partes iguales entre Cáritas San Juan y las 46 Cáritas Parroquiales que funcionan en la provincia. Es decir, cada una de estas Cáritas Parroquiales recibirá menos de medio millón de pesos cada una ($478.260) para funcionar.

    Ante esta situación crítica, Cáritas San Juan ya comenzó a delinear algunas estrategias para seguir con su labor solidaria que incluye el funcionamiento de 18 merenderos y comedores (algunos cumplen ambas funciones) que este año registraron una mayor demanda, especialmente durante las vacaciones de invierno donde los chicos no tuvieron acceso al almuerzo o merienda en las escuelas. Y la implementación de talleres de capacitación laboral para jóvenes y adultos, además de la asistencia con mercadería, ropa y medicamentos a la población más necesitada.

    ‘Ya comenzamos a reunirnos con los dirigentes de las Cáritas Parroquiales para analizar estrategias y pedidos de colaboración para seguir recaudando fondos y donaciones para continuar con nuestra labor. Estamos muy agradecidos a los sanjuaninos por su solidaridad y porque siempre nos brindaron ayuda para continuar’, dijo Quiroga.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rawson organizó el Primer Paseo RAWTEX con edición especial por el Día del Niño

    Rawson lanza el Primer Paseo RAWTEX con una edición especial por el Día del Niño

    Avanzan las obras en el Barrio Del Bono Green, de Rivadavia.

    Avance de obra en Rivadavia: calculan que en 45 días termina la remodelación del Barrio Del Bono Green

    Por Fabiana Juarez
    Paro nacional.

    Paro docente: el Gobierno de San Juan monitorea el acatamiento y espera definiciones de Nación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Viento sur y cielo parcialmente nublado, así estará el tiempo en San Juan este lunes 3 de agosto