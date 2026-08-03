Cáritas San Juan recaudó más fondos con la Colecta Anual 2026, pero no duplicó la cifra del 2025 como esperaba

Este año, Cáritas San Juan recaudó $66.204.013 millones, casi un 58% más que en el 2025, de los cuales $22.000.000 son para Cáritas Argentina.

La solidaridad en San Juan creció un 57,6%, según los resultados de la Colecta Anual de Cáritas 2026, aunque no alcanzó la cifra esperada por esta entidad. Cáritas San Juan, este año, recaudó $66.204.013 cuando esperaba recaudar $84.000.000. Ya planifican estrategias para cumplir con su labor solidaria

Caritas San Juan recaudó con la Colecta Anual 2026 un total de $66.204.013, mientras que la recaudación durante este evento en el 2025 fue de $42.000.000, reflejando un aumento del 57,6%, pero no del 100% como venía sucediendo. ‘En los últimos años logramos recaudar el doble de dinero entre una y otra Colecta Anual. En el 2024 recaudamos $21.000.000 y en el 2025, $42.000. 000. Teníamos la esperanza de volver a duplicar, pero la crisis también se vio reflejada en la recaudación’, dijo Alejandro Quiroga, director de Cáritas San Juan.

De voluntarios de Cáritas San Juan a ser asistidos Entre los motivos por los que no se logró duplicar la recaudación anterior de la Colecta Anual, Quiroga destacó un ‘fenómeno social’ que afecta no sólo a San Juan: muchos voluntarios de Cáritas pasaron a necesitar asistencia. ‘Desde el año pasado somos testigos de este fenómeno social. Tuvimos que asistir con un bolsón de mercadería y medicamentos a nuestros voluntarios que también se vieron afectados por la crisis. Y, en este marco, se redujo la colaboración con la colecta como consecuencia. Esta situación también se da en Mendoza y San Luis’, dijo Quiroga.

Delineado de estrategias para continuar ayudando De los $66.204.013 que se recaudaron en la Colecta Anual 2026, un tercio, es decir $22.000.000 le corresponden a Cáritas Argentina. Los $44.000.000 restantes se dividen en partes iguales entre Cáritas San Juan y las 46 Cáritas Parroquiales que funcionan en la provincia. Es decir, cada una de estas Cáritas Parroquiales recibirá menos de medio millón de pesos cada una ($478.260) para funcionar.

Ante esta situación crítica, Cáritas San Juan ya comenzó a delinear algunas estrategias para seguir con su labor solidaria que incluye el funcionamiento de 18 merenderos y comedores (algunos cumplen ambas funciones) que este año registraron una mayor demanda, especialmente durante las vacaciones de invierno donde los chicos no tuvieron acceso al almuerzo o merienda en las escuelas. Y la implementación de talleres de capacitación laboral para jóvenes y adultos, además de la asistencia con mercadería, ropa y medicamentos a la población más necesitada.