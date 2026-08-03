Avance de obra en Rivadavia: calculan que en 45 días termina la remodelación del Barrio Del Bono Green

El departamento Rivadavia atraviesa una etapa clave en la recuperación de sus espacios públicos con un despliegue de infraestructura inédito en la zona. El epicentro de los trabajos actuales se ubica en el Barrio Del Bono Green, donde la comuna avanza a ritmo firme en la intervención integral.
El proyecto busca rediseñar la fisonomía del barrio y ofrecer un entorno urbano seguro, moderno y accesible para todas las familias del sector, y con una particularidad: la construcción de cuatro plazas plazas situadas de manera consecutiva a lo largo de su calle principal.
Ejecución y plazos de la obra en Rivadavia
El aspecto central que mantiene atentos a los vecinos del Barrio Del Bono Green es el tiempo de espera para ver las obras terminadas. Las distintas etapas del proyecto presentan un excelente nivel de ejecución: los trabajos generales del municipio iniciaron hace un mes y oficialmente calculan que estarán listos en un plazo de 30 a 45 días.
La intervención no se limita únicamente al embellecimiento paisajístico, sino que propone una reestructuración funcional de la arteria principal. El equipamiento de las cuatro plazas incluye la instalación de aparatos de salud para la práctica de actividad física, juegos infantiles de última generación, pérgolas destinadas a áreas de descanso y un sector deportivo de menor escala.
De manera complementaria, cuadrillas de obreros avanzan intensamente en la construcción de nuevas veredas. Esta adición de infraestructura vial garantiza una circulación peatonal continua, mejorando la conectividad, la accesibilidad universal y la seguridad de quienes transitan a diario por el complejo habitacional.
Financiamiento y mano de obra 100% municipal
Un pilar determinante de este despliegue operativo es su modelo de gestión. La obra se financia en su totalidad con fondos propios del municipio de Rivadavia y es ejecutada íntegramente por trabajadores de la propia plantilla comunal.
Esta estrategia permite un uso eficiente y transparente de los recursos provenientes de los contribuyentes, al tiempo que dinamiza el empleo local y asegura el sostenimiento de la obra pública en el departamento de manera ágil, sin depender de financiamientos externos y manteniendo la velocidad en los plazos fijados.