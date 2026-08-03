Avance de obra en Rivadavia: calculan que en 45 días termina la remodelación del Barrio Del Bono Green

Desde el municipio de Rivadavia calculan que dentro de 30 a 45 días terminarán las cuatro plazas y demás instalaciones en este barrio.

El departamento Rivadavia atraviesa una etapa clave en la recuperación de sus espacios públicos con un despliegue de infraestructura inédito en la zona. El epicentro de los trabajos actuales se ubica en el Barrio Del Bono Green, donde la comuna avanza a ritmo firme en la intervención integral.

El proyecto busca rediseñar la fisonomía del barrio y ofrecer un entorno urbano seguro, moderno y accesible para todas las familias del sector, y con una particularidad: la construcción de cuatro plazas plazas situadas de manera consecutiva a lo largo de su calle principal.

Ejecución y plazos de la obra en Rivadavia El aspecto central que mantiene atentos a los vecinos del Barrio Del Bono Green es el tiempo de espera para ver las obras terminadas. Las distintas etapas del proyecto presentan un excelente nivel de ejecución: los trabajos generales del municipio iniciaron hace un mes y oficialmente calculan que estarán listos en un plazo de 30 a 45 días.

La intervención no se limita únicamente al embellecimiento paisajístico, sino que propone una reestructuración funcional de la arteria principal. El equipamiento de las cuatro plazas incluye la instalación de aparatos de salud para la práctica de actividad física, juegos infantiles de última generación, pérgolas destinadas a áreas de descanso y un sector deportivo de menor escala.

De manera complementaria, cuadrillas de obreros avanzan intensamente en la construcción de nuevas veredas. Esta adición de infraestructura vial garantiza una circulación peatonal continua, mejorando la conectividad, la accesibilidad universal y la seguridad de quienes transitan a diario por el complejo habitacional.