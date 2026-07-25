Torneo Clausura: Rivadavia dio el golpe en cancha de Colón Junior

Comenzó el sexto capítulo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y en uno de los resultados más resonantes de este sábado, Sportivo Rivadavia se quedó con la victoria como visitante por 2-1 ante Colón Junior en la calle Sargento Cabral. Con dos golazos de Nacho González, los de La Bebida festejaron sobre el Merengue que descontó a través de Alejo Carrizo.

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En el Oeste, Atlético Marquesado y Sportivo Desamparados no pudieron sacarse ventajas hasta terminar finalmente empatados sin goles.

En Alto de Sierra, Sportivo 9 de Julio logró su primera victoria del Clausura al derrotar por 1-0 a FC López Peláez que buscó desesperadamente el empate pero no pudo concretarlo. Ramiro Ozán marcó el gol del equipo del Este.

En Ullum, San Lorenzo tuvo reacción para terminar ganando ante Peñarol por 2-1. Emilio Ochoa, de penal, abrió la cuenta para el Bohemio pero los ulluneros empataron primero con un gol de Alejo Benegas y luego, se lo terminaron quedando con el tanto de Tadeo Jofré.

Finalmente, completando el sábado, Atlético Minero goleó 4-1 a Sarmiento de Zonda, con goles de Francisco Salinas, Nicolás Moral y dos de Agustín Torres, descontando Flores para los Zondinos.

En el inicio de la fecha 6, en la noche del viernes, Sportivo Villa Ibañez de Ullum logró una victoria trascendental al derrotar por 1-0 al Atlético Trinidad con un gol de Nicolás Villegas.

Este domingo, se completará la sexta jornada del Torneo Clausura con tres partidos, todos a partir de las 16. En La Rinconada, Atenas Pocito recibirá a Atlético Alianza mientras que en Zonda, Juventud será local del Atlético Unión. Finalmente, en Chimbas, en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos será local de Deportivo Carpintería.