Universitario logró una remontada épica y cerró el TDI B como el mejor equipo cuyano

Universitario cerró su participación en el Torneo del Interior B con una victoria inolvidable. El conjunto sanjuanino revirtió una desventaja de 20 puntos y derrotó 43-42 a Liceo en Mendoza, gracias a un try conseguido en la última acción del encuentro.

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El comienzo fue ampliamente favorable para el equipo local, que aprovechó sus oportunidades y construyó una ventaja de 27-7 . Sin embargo, la “U” reaccionó apoyada en el trabajo de su pack de forwards, comenzó a recuperar terreno y terminó la primera parte apenas seis puntos abajo, por 27-21.

En el complemento, el encuentro se transformó en un duelo de ida y vuelta. Universitario sostuvo la intensidad, tuvo paciencia y creció desde el juego colectivo , mientras Liceo intentaba conservar la ventaja ante su público.

Los últimos diez minutos encontraron al conjunto sanjuanino instalado en campo rival, con la posesión de la pelota y presionando de manera constante a la defensa mendocina.

La insistencia tuvo recompensa en la última acción. Universitario consiguió el try que necesitaba y selló una victoria por 43-42 , completando una de las remontadas más destacadas de su participación en el certamen nacional.

Los tries de la “U” fueron convertidos por Joaquín Sánchez, en dos oportunidades, Alan Pedrol, Federico Fernández, Juan Ignacio Magariños y Agustín Sales.

Mariano Lloveras aportó cinco conversiones y un penal, fundamentales para completar los 43 puntos del conjunto sanjuanino.

En Liceo apoyaron Tomás Molina, Martín Vila, Jerónimo Zogbi —en dos ocasiones— e Ignacio Gaido. Tomás Videla convirtió cuatro tries y sumó tres penales.

Además del triunfo, Universitario terminó su participación como el conjunto de Cuyo mejor ubicado en el Torneo del Interior B, reconocimiento que reflejó el rendimiento sostenido y el crecimiento exhibido frente a clubes de distintas regiones del país.

El resultado también representa un importante impulso anímico antes de los próximos compromisos del Regional Cuyano. La “U” buscará trasladar a esa competencia el carácter, la intensidad y la identidad de juego demostrados en Mendoza.

El partido fue arbitrado por Joaquín Zapata, acompañado por Francisco Nanclares y Ciro Diciano. Durante el encuentro fueron amonestados Bautista Mas y Federico Fernández, de Universitario, además de Álvaro Oyonarte y Ticiano Ceppi, de Liceo.