Universitario no pudo en Mendoza y piensa en lo que viene en San Juan

Universitario cayó 25-16 frente a CPBM por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. Ahora buscará recuperarse con dos compromisos de gran importancia.

Caida. Universitario no hizo pie en Mendoza y terminó con derrota en el Top 8 Oro del Regional Cuyano.

Universitario no logró sumar en su visita a Mendoza y este sábado cayó por 25-16 ante CPBM, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. Ahora, la U apuntará todo a su recuperación con dos compromisos de gran trascendencia con Torneo del Interior y el clásico sanjuanino.

El quince sanjuanino afrontó un partido exigente frente a un rival que consiguió imponer condiciones desde el inicio. Los locales dominaron las formaciones fijas, administraron mejor la posesión y aprovecharon los espacios para construir una diferencia que luego supieron defender con solidez.

Por su parte, Universitario tuvo dificultades para darle continuidad a su juego. Las imprecisiones en el manejo de la pelota y la falta de fluidez en ataque impidieron que el equipo pudiera desarrollar el rugby que había mostrado en sus últimas presentaciones. Aun así, nunca dejó de buscar variantes para volver al partido y luchó hasta el cierre del encuentro.

Más allá del resultado, la "U" continúa transitando un proceso de crecimiento en un campeonato de alto nivel competitivo, enfrentando fecha tras fecha a algunos de los mejores equipos de la región.

Ahora será momento de dar vuelta la página rápidamente. Universitario tendrá por delante una semana de enorme importancia, con la disputa de la última fecha del Torneo del Interior B y, posteriormente, una nueva edición del clásico sanjuanino, dos desafíos que exigirán la mejor versión del equipo para volver a la senda del triunfo.