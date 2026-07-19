    • 19 de julio de 2026 - 22:22

    El Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump al momento de recibir la medalla: el video

    El defensor protagonizó un tenso momento cuando subió al escenario durante la premiación que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, la Selección argentina recibió la medalla del segundo puesto del torneo y el gesto de uno de los jugadores de la Albiceleste durante la premiación llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

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    La transmisión oficial mostró el momento en que el conjunto nacional subió al escenario. Allí, Cristian Romero protagonizó una tensa situación con Donald Trump.

    Por ese sector ya habían pasado Lionel Messi, el primero de la fila por ser el capitán, y Rodrigo De Paul. Ambos saludaron a las autoridades presentes, hasta que llegó el turno del defensor central.

    Romero, que no suele expresarse sobre temas políticos, quedó en el centro de la escena por un gesto que no pasó inadvertido. Según muestran los videos y la interpretación que rápidamente se viralizó en las redes sociales, pareció evitar saludar a Donald Trump.

    El jugador del Tottenham caminaba detrás de Julián Álvarez. Después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le colgara la medalla de subcampeón, avanzó por la fila de autoridades y pasó de largo frente al mandatario estadounidense, que quedó con la mano extendida esperando el saludo.

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