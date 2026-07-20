El Chiringuito destrozó a la Selección argentina y calificó su actuación de "patética"

La derrota en la final del Mundial 2026 desató una catarata de críticas contra la Selección argentina en la televisión española. Desde El Chiringuito, sus panelistas celebraron la consagración de España y apuntaron con dureza contra el rendimiento, la actitud y las declaraciones previas del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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El conductor Josep Pedrerol abrió el programa con un mensaje provocador y remarcó que los partidos se definen dentro de la cancha. “No se gana hablando, se gana jugando” , lanzó antes de celebrar la segunda estrella conseguida por el seleccionado español.

Josep Pedrerol lanzó fuertes críticas contra la Selección argentina después de la derrota frente a España.

Pedrerol no se quedó únicamente con el resultado. El periodista calificó como “patética” la imagen de Argentina en la final y cuestionó la reacción de algunos futbolistas durante los últimos minutos, cuando el partido se volvió más friccionado. Además, aseguró que España dominó ampliamente al conjunto albiceleste .

El conductor también rechazó que el cansancio acumulado tras la semifinal contra Inglaterra pudiera utilizarse como explicación. Cuando el periodista argentino Matías Palacios mencionó esa posibilidad, Pedrerol respondió que el partido había sido “un baño descomunal y humillante” y reclamó mayor humildad.

Palacios, integrante argentino del ciclo, reconoció la superioridad del campeón y consideró que España había conseguido el título de manera merecida. Sin embargo, sus palabras no frenaron las críticas del resto de los panelistas.

España venció por 1-0 a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo.

“España está varios niveles por encima”

El periodista Eduardo Aguirre fue todavía más contundente. Sostuvo que el seleccionado español se encuentra “dos o tres niveles por encima” de Argentina y consideró que el marcador pudo haber sido mucho más amplio por las diferencias observadas durante la final.

Por su parte, el entrenador Fran Garrido acusó a los argentinos de haber subestimado a España durante la previa. Según su análisis, el resultado terminó ubicando a cada selección en su verdadero nivel futbolístico y confirmó la superioridad del nuevo campeón mundial.

Las declaraciones provocaron una fuerte repercusión después de una final en la que Argentina perdió por 1-0, terminó con diez jugadores y no pudo conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva. España, en cambio, celebró la segunda estrella de su historia y alimentó una nueva polémica con la prensa argentina.