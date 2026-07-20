    • 20 de julio de 2026 - 12:17

    El Chiringuito destrozó a la Selección argentina y calificó su actuación de "patética"

    El programa español celebró el título de la Roja y lanzó fuertes cuestionamientos contra el equipo de Scaloni tras la final del Mundial.

    &nbsp;“Patética” y “humillante”: El Chiringuito destrozó a Argentina tras perder la final del Mundial.

     “Patética” y “humillante”: El Chiringuito destrozó a Argentina tras perder la final del Mundial.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La derrota en la final del Mundial 2026 desató una catarata de críticas contra la Selección argentina en la televisión española. Desde El Chiringuito, sus panelistas celebraron la consagración de España y apuntaron con dureza contra el rendimiento, la actitud y las declaraciones previas del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

    Leé además

    La Selección argentina será recibida en Ezeiza sin festejos multitudinarios y finalmente no habrá feriado nacional.

    Finalmente no habrá feriado por el regreso de la Selección argentina
    feinmann revelo un sorprendente dato sobre el regreso de la seleccion argentina: no quieren...

    Feinmann reveló un sorprendente dato sobre el regreso de la Selección Argentina: "No quieren..."

    El conductor Josep Pedrerol abrió el programa con un mensaje provocador y remarcó que los partidos se definen dentro de la cancha. “No se gana hablando, se gana jugando”, lanzó antes de celebrar la segunda estrella conseguida por el seleccionado español.

    El Chiringuito apuntó contra la Selección argentina

    Pedrerol no se quedó únicamente con el resultado. El periodista calificó como “patética” la imagen de Argentina en la final y cuestionó la reacción de algunos futbolistas durante los últimos minutos, cuando el partido se volvió más friccionado. Además, aseguró que España dominó ampliamente al conjunto albiceleste.

    El conductor también rechazó que el cansancio acumulado tras la semifinal contra Inglaterra pudiera utilizarse como explicación. Cuando el periodista argentino Matías Palacios mencionó esa posibilidad, Pedrerol respondió que el partido había sido “un baño descomunal y humillante” y reclamó mayor humildad.

    Palacios, integrante argentino del ciclo, reconoció la superioridad del campeón y consideró que España había conseguido el título de manera merecida. Sin embargo, sus palabras no frenaron las críticas del resto de los panelistas.

    España venció por 1-0 a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo.

    España venció por 1-0 a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo.

    “España está varios niveles por encima”

    El periodista Eduardo Aguirre fue todavía más contundente. Sostuvo que el seleccionado español se encuentra “dos o tres niveles por encima” de Argentina y consideró que el marcador pudo haber sido mucho más amplio por las diferencias observadas durante la final.

    Por su parte, el entrenador Fran Garrido acusó a los argentinos de haber subestimado a España durante la previa. Según su análisis, el resultado terminó ubicando a cada selección en su verdadero nivel futbolístico y confirmó la superioridad del nuevo campeón mundial.

    Las declaraciones provocaron una fuerte repercusión después de una final en la que Argentina perdió por 1-0, terminó con diez jugadores y no pudo conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva. España, en cambio, celebró la segunda estrella de su historia y alimentó una nueva polémica con la prensa argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    No llega Messi al país, al igual que otros jugadores.

    El Gobierno aclaró que hoy no habrá festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza

    “Gracias Selección”: la postal que emocionó a San Juan

    San Juan iluminó la Circunvalación con un emotivo "Gracias Selección" tras la final

    Los incidentes comenzaron cuando un grupo lanzó piedras y botellas contra el operativo policial instalado alrededor del Obelisco. Imagen: (Luis ROBAYO / AFP)

    El apoyo a la Selección terminó en violencia: piedrazos, heridos y 15 detenidos en el Obelisco

    Las esposas de los jugadores de la Selección argentina.

    Los mensajes de las mujeres de la Selección tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026