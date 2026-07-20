Feinmann reveló un sorprendente dato sobre el regreso de la Selección Argentina: "No quieren..."

La Selección Argentina vuelve al país después de una final del Mundial 2026 que terminó con festejo español y dolor argentino, pero el regreso del equipo campeón de América y del mundo viene con historia detrás. Mientras los hinchas miran a Ezeiza esperando una señal, Eduardo Feinmann soltó un dato fuerte sobre lo que pasa internamente.

Después de más de 50 días en modo Selección , como describió Eduardo Feinmann, el plantel argentino emprende el regreso desde Estados Unidos tras quedarse con el segundo puesto del Mundial 2026. La derrota contra España, con gol de Ferran Torres en el tiempo extra, dejó una mezcla de tristeza y orgullo en un equipo que volvió a competir hasta el último minuto por el máximo objetivo.

La AFA organizó un vuelo chárter para trasladar a gran parte de la delegación, con jugadores, técnico y colaboradores, que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 17 horas . Como ocurrió después de los grandes momentos de esta generación, la expectativa de la gente fue creciendo con el correr de las horas.

Muchos hinchas comenzaron a acercarse a la zona del aeropuerto para intentar ver a los futbolistas, mientras las autoridades prepararon un importante operativo de seguridad. Incluso, desde el Gobierno nacional habían dejado abierta la posibilidad de decretar un feriado si finalmente se organizaba una celebración masiva en Buenos Aires, con millones de personas saliendo a las calles.

Pero el regreso de esta Selección, una de las más importantes de la historia argentina, parece tener una particularidad. No todos los jugadores vuelven juntos en el mismo avión y varios de los más reconocidos del plantel tomaron decisiones diferentes después de una competencia que exigió al máximo desde lo físico y lo emocional.

Según la información que circula desde el entorno del equipo, varios futbolistas eligieron otros vuelos para regresar a Europa, reencontrarse con sus clubes o directamente iniciar sus vacaciones.

La noticia generó las habituales diferencias de opiniones en redes sociales, en las que algunos hinchas consideran que los jugadores merecen descansar después de una competencia tan exigente, mientras otros entienden que, después de todo el acompañamiento recibido, era esperable algún contacto más cercano con la gente.

Lo cierto es que la relación de esta generación de futbolistas con el público argentino es enorme, pero también lo es el desgaste que implica sostener ese nivel durante tantos años.

"Los que no se subieron al avión": el dato de Eduardo Feinmann @edufeiok sobre los planes de festejos de la Selección.



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El dato interno que contó Eduardo Feinmann: qué decidió el plantel después del Mundial

El dato más duro de la interna llegó de la mano de Eduardo Feinmann, quien aseguró en Radio Mitre que consultó a una fuente cercana a la Selección Argentina y recibió una información sobre los planes del plantel después del Mundial.

"Acabo de consultar una alta fuente muy cercana a la selección nacional y me dicen que el plantel no quiere ningún tipo de festejo. Ninguno. Ni hoy cuando lleguen, ni mañana, ni pasado, ni nunca", dijo.

El periodista cuestionó la movilización de hinchas hacia Ezeiza, donde se registraron demoras y un fuerte operativo de seguridad: "Si usted está por ahí, vuelva hacia su casa o vuelva al trabajo porque no va a haber absolutamente nada. No bloqueen Ezeiza porque es al divino botón. En serio, me parece que es al divino botón".

Según Feinmann, parte del plantel ya se encontraba viajando por separado o había decidido quedarse en Estados Unidos. La lista de jugadores que no subieron al vuelo chárter incluye a varios cracks del equipo: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Giovanni Simeone, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

"Me cuenta esta fuente de la selección que los que se quedaron en Estados Unidos, algunos se van a quedar en Estados Unidos, otros van a volar de Estados Unidos hacia Europa (...) Algunos se suman a las pretemporadas de su equipo y otros se toman vacaciones directamente porque necesitan algún momento. Hace 50 días que están en modo selección".

Feinmann también aclaró que quienes no viajaron en el avión oficial no llegarán con la delegación principal: "Los que no se suben al avión de Aerolíneas Argentinas, de vuelta, llegando los que no se subieron porque ya están en vuelo. Ya están en vuelo hace 3 horas y vienen y llegan a las 17:00 o y 17:30. Reitero, los que no se subieron al avión, no van a venir".