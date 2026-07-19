    • 19 de julio de 2026 - 19:30

    Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026

    La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin, el equipo nacional ya tiene armada la logística para emprender el regreso a casa.

    La selección Argentina prepara el regreso al país.

    La selección Argentina prepara el regreso al país.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La delegación albiceleste dejará la ciudad de Nueva York durante la misma madrugada posterior al encuentro para volar de forma directa hacia el país.

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    Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se solicitó un margen de al menos seis horas posteriores al silbatazo final. Este tiempo prudencial está destinado a cumplir con los compromisos protocolares del certamen, superar los controles migratorios correspondientes y completar el traslado del plantel desde el estadio hacia la terminal aérea.

    Horario de salida y detalles del vuelo

    De acuerdo a la planificación del viaje, se estima que el avión chárter que transportará a los futbolistas y al cuerpo técnico despegará de suelo estadounidense entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes.

    Al tratarse de un vuelo directo y considerando que el trayecto demandará un estimado de 11 horas en el aire, se prevé que el arribo de la Selección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza acontezca durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio.

    Incertidumbre sobre el recibimiento de los hinchas

    A diferencia de ocasiones anteriores y debido al desgaste de la jornada, el regreso se dará de manera anticipada. Por el momento, la dirigencia no ha confirmado de manera oficial si se implementará una bienvenida especial o si se establecerá un punto de encuentro específico para que los fanáticos puedan acompañar al plantel de Lionel Messi tras el cierre de su estadía en los Estados Unidos.

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