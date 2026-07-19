Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin, el equipo nacional ya tiene armada la logística para emprender el regreso a casa.

La delegación albiceleste dejará la ciudad de Nueva York durante la misma madrugada posterior al encuentro para volar de forma directa hacia el país.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se solicitó un margen de al menos seis horas posteriores al silbatazo final. Este tiempo prudencial está destinado a cumplir con los compromisos protocolares del certamen, superar los controles migratorios correspondientes y completar el traslado del plantel desde el estadio hacia la terminal aérea.

Horario de salida y detalles del vuelo De acuerdo a la planificación del viaje, se estima que el avión chárter que transportará a los futbolistas y al cuerpo técnico despegará de suelo estadounidense entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes.

Al tratarse de un vuelo directo y considerando que el trayecto demandará un estimado de 11 horas en el aire, se prevé que el arribo de la Selección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza acontezca durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio.