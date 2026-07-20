Mundial 2030: cuándo se juega, en qué países será y qué selecciones ya están clasificadas

El Mundial 2026 terminó y la “fiebre mundialista” hace que los hinchas estén expectantes por saber cuándo será la próxima Copa del Mundo. El próximo gran torneo de la FIFA, a disputarse en 2030, marcará un antes y un después para la historia del fútbol, ya que no solo celebrará el centenario del primer torneo disputado en Uruguay en 1930 sino que también será la primera edición organizada en tres continentes y seis países distintos.

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El próximo Mundial se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030 . Los encuentros iniciales se celebrarán en Sudamérica como homenaje a los 100 años, mientras que el resto continuará en Europa y África. De esta manera, la competencia unirá ciudades y culturas separadas por miles de kilómetros.

Los anfitriones oficiales del Mundial 2030 son España, Portugal y Marruecos . Además, como parte de la celebración de los 100 años, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay . Según la FIFA, esta decisión busca honrar a Sudamérica por haber sido el lugar donde nació la Copa del Mundo en la década de los 30.

La gran final de la próxima Copa del Mundo está prevista para el 21 de julio de 2030. Por ahora, Marruecos se encuentra construyendo un estadio de última tecnología con la intención de albergarla.

¿Cuántos países clasifican al Mundial 2030?

Si bien por el momento se mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó recientemente que la posibilidad de una futura ampliación a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes tras este Mundial”.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, añadió en declaraciones a Bluewin.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2030?

Por el momento están clasificados Marruecos, Portugal y España, como anfitriones del torneo, y Uruguay, Argentina y Paraguay, como locales de la celebración del centenario.

¿Cuántos partidos se juegan en cada sede del Mundial 2030?

En caso de que siga el formato de 48 selecciones, el Mundial 2030 tendrá un total de 104 compromisos partidos, divididos de la siguiente manera:

Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán 1 encuentro cada uno, los llamados “partidos del centenario”. En tanto, los otros 101 se repartirán entre España, Portugal y Marruecos, los anfitriones sobrantes.

Si bien la distribución oficial todavía no fue anunciada, las proyecciones indican que España sería el país que aloje más enfrentamientos debido a su infraestructura y número de escenarios disponibles. Por su parte, Portugal y Marruecos contarían con una cuota menor.

¿Por qué el Mundial 2030 se jugará en 6 países?

Cabe recordar que para el Mundial 2030 existían dos candidaturas: la propuesta conjunta de Marruecos, Portugal y España, respaldada por la CAF y la UEFA; y la de Uruguay, Argentina y Paraguay, impulsada por la CONMEBOL.

Ante esta situación, la FIFA decidió llevar a cabo una localía compartida entre las tres confederaciones. Sin embargo, la mayor parte de la Copa del Mundo se efectuará en Marruecos, Portugal y España, debido a su estructura ya desarrollada y capacidad tecnológica.

Por su parte, el primer partido será en Montevideo, Uruguay, como parte de las ceremonias para enaltecer al país en donde se jugó el primer Mundial. En tanto, Argentina hospedará otro enfrentamiento en reconocimiento a su papel como finalista de aquella edición, mientras que Paraguay también recibirá uno, en distinción a su condición de sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la primera y única existente en 1930.

¿Dónde se jugará el Mundial 2034?

Además de las sedes para la próxima Copa del Mundo, el Congreso extraordinario de la FIFA -celebrado en diciembre de 2024- designó a Arabia Saudita como casa del Mundial 2034.