El Clausura sanjuanino que lidera Atlético Alianza programó la sexta fecha: todos los encuentros

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes y el domingo en distintas canchas de la provincia. El certamen tiene como único líder a Atlético Alianza pero acechan de cerca Colón Junior, Trinidad y Desamparados.
La acción comenzará el viernes, cuando Atlético Trinidad reciba a Villa Ibáñez en la cancha de Trinidad. En Cuarta División el encuentro comenzará a las 18:30, mientras que la Primera División lo hará a las 21:00.
El sábado se disputarán cinco encuentros, todos con horarios de 13:30 para Cuarta División y 16:00 para Primera: López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio, en Alto de Sierra, San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Peñarol, Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia y Atlético Marquesado vs. Sportivo Desamparados. También jugarán Atlético Minero Argentino vs. Sportivo Sarmiento, en Juventud Unida.
La fecha se completará el domingo, también con partidos a las 13:30 y 16:00, con los siguientes cruces: Juventud Zondina vs. Atlético Unión, Atenas de Pocito vs. Atlético Alianza y Defensores Argentinos vs. Deportivo Carpintería, en cancha de Peñarol.
Con esta programación, el fútbol local se prepara para un nuevo fin de semana de competencia, en una fecha que puede comenzar a marcar el rumbo de los equipos en la pelea por el Torneo Clausura.