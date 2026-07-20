El Clausura sanjuanino que lidera Atlético Alianza programó la sexta fecha: todos los encuentros

La fecha comenzará el viernes con el duelo entre Trinidad y Villa Ibáñez y continuará durante el sábado y domingo con el resto de los encuentros.

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes y el domingo en distintas canchas de la provincia. El certamen tiene como único líder a Atlético Alianza pero acechan de cerca Colón Junior, Trinidad y Desamparados.

La acción comenzará el viernes, cuando Atlético Trinidad reciba a Villa Ibáñez en la cancha de Trinidad. En Cuarta División el encuentro comenzará a las 18:30, mientras que la Primera División lo hará a las 21:00.

El sábado se disputarán cinco encuentros, todos con horarios de 13:30 para Cuarta División y 16:00 para Primera: López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio, en Alto de Sierra, San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Peñarol, Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia y Atlético Marquesado vs. Sportivo Desamparados. También jugarán Atlético Minero Argentino vs. Sportivo Sarmiento, en Juventud Unida.

La fecha se completará el domingo, también con partidos a las 13:30 y 16:00, con los siguientes cruces: Juventud Zondina vs. Atlético Unión, Atenas de Pocito vs. Atlético Alianza y Defensores Argentinos vs. Deportivo Carpintería, en cancha de Peñarol.