    • 20 de julio de 2026 - 22:07

    El Clausura sanjuanino que lidera Atlético Alianza programó la sexta fecha: todos los encuentros

    La fecha comenzará el viernes con el duelo entre Trinidad y Villa Ibáñez y continuará durante el sábado y domingo con el resto de los encuentros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes y el domingo en distintas canchas de la provincia. El certamen tiene como único líder a Atlético Alianza pero acechan de cerca Colón Junior, Trinidad y Desamparados.

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    Alianza festejó con lo justo ante San Lorenzo de Ullum y le sirve para seguir siendo único puntero, al menos hasta que juegue Colón. Foto: gentileza Tarly Martín. 

    Alianza ganó en Santa Lucía y quedó como único líder del Clausura del fútbol local a la espera de Colón Junior
    La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la fecha 5 para el viernes. 

    El Clausura que lideran Colón y Alianza, disputará la fecha 5 durante la tarde y noche del viernes

    La acción comenzará el viernes, cuando Atlético Trinidad reciba a Villa Ibáñez en la cancha de Trinidad. En Cuarta División el encuentro comenzará a las 18:30, mientras que la Primera División lo hará a las 21:00.

    El sábado se disputarán cinco encuentros, todos con horarios de 13:30 para Cuarta División y 16:00 para Primera: López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio, en Alto de Sierra, San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Peñarol, Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia y Atlético Marquesado vs. Sportivo Desamparados. También jugarán Atlético Minero Argentino vs. Sportivo Sarmiento, en Juventud Unida.

    La fecha se completará el domingo, también con partidos a las 13:30 y 16:00, con los siguientes cruces: Juventud Zondina vs. Atlético Unión, Atenas de Pocito vs. Atlético Alianza y Defensores Argentinos vs. Deportivo Carpintería, en cancha de Peñarol.

    Con esta programación, el fútbol local se prepara para un nuevo fin de semana de competencia, en una fecha que puede comenzar a marcar el rumbo de los equipos en la pelea por el Torneo Clausura.

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