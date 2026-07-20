Los Juegos Deportivos Provinciales Evita ingresan en su etapa decisiva

Se viene agosto y en los Juegos Evita comenzarán a disputar en las próximas dos semanas su instancia provincial, la etapa que definirá a los representantes sanjuaninos que competirán en la Final Nacional, prevista del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.
Las competencias se desarrollarán en distintos departamentos de la provincia, donde deportistas de las diferentes disciplinas buscarán asegurar su clasificación para la máxima cita del deporte social argentino, en su modalidad de juveniles y deporte adaptado.
Los Juegos Evita tienen como objetivo fomentar la participación, la integración y el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, brindando oportunidades de competencia y encuentro a miles de deportistas.
•Atletismo – CEF 20 – 8:30 a 14:00
•Hockey Masculino y Femenino – CEF 20 – 8:30 a 14:00
•Futsal Femenino – Concepción – 8:30 a 14:00
•Rugby – Jockey – 8:30 a 14:00
•Pádel – Jockey – 8:30 a 14:00
•Básquet – Estrella – 8:30 a 14:00
•Gimnasia Artística Femenina – Elite – 8:30 a 14:00
•Ajedrez – Franklin – 8:30 a 14:00
•Sapo / Tenis de Mesa – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Newcom – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Tejo / Truco – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Orientación – Parque – 8:30 a 14:00
•Tenis Adultos – Hispano – 8:30 a 14:00
•Pádel Adultos – Hispano – 8:30 a 14:00
•Circuito de Habilidades – 8:30 a 14:00
•Acto Inaugural – Cantoni – 14:00
Miércoles 5
•Karate – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Esgrima – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Tenis de Mesa Adaptado – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Tenis – Hispano – 8:30 a 14:00
•Rugby – Jockey – 8:30 a 14:00
•Tenis de Mesa Juvenil – Ausonia – 8:30 a 14:00
•Natación – Ausonia – 8:30 a 14:00
Jueves 6
•Futsal Masculino – Concepción – 8:30 a 14:00
•Bádminton – Cantoni – 8:30 a 14:00
•Deporte Adaptado – CEF 20 – 8:30 a 14:00
•Vóley Playa – CEF 20 – 8:30 a 14:00
•Handball Femenino y Masculino – CEF 20 – 8:30 a 14:00
•Ciclismo – Pinar – 8:30 a 14:00
•Tenis – Lawn Tenis – 8:30 a 14:00
•Gimnasia Artística Masculina – VIP – 8:30 a 14:00
•Gimnasia Rítmica – Centro Deportivo Vertical – 8:30 a 15:00
•Judo – Barrio Kennedy – 8:30 a 14:00
Viernes 7
•BMX – Skate Provincial de Pocito – 10:00 a 12:00
•Skate – Skate Provincial de Pocito – 10:00 a 12:00
•Triatlón – Almendro – 10:00 a 12:00
•Natación Adultos – Santa Lucía – 8:30 a 14:00
•Lucha – Santa Lucía Centro – 8:30 a 14:00
Sábado 8
•Tiro – Tiro Federal – 8:30 a 14:00
•Canotaje – Punta Negra – 8:30 a 14:00
•Levantamiento Olímpico – Palomar – 12:00 a 14:00
•Boxeo – 8:30 a 14:00
Lunes 10
•Vóley Masculino – Palomar – 8:30 a 14:00
•Vóley Femenino – Hispano – 8:30 a 14:00