    • 20 de julio de 2026 - 18:38

    Los Juegos Deportivos Provinciales Evita ingresan en su etapa decisiva

    Con agosto, llegarán las definiciones en los Evita a nivel provincial en todos los departamentos mirando a la Final Nacional.

    Objetivo. Los Juegos Evita definirán representantes a nivel provincial con el comienzo de agosto mirando a los Nacionales de Mar del Plata.

    Objetivo. Los Juegos Evita definirán representantes a nivel provincial con el comienzo de agosto mirando a los Nacionales de Mar del Plata.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se viene agosto y en los Juegos Evita comenzarán a disputar en las próximas dos semanas su instancia provincial, la etapa que definirá a los representantes sanjuaninos que competirán en la Final Nacional, prevista del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

    Leé además

    el tecnico de espana luis de la fuente confeso que le dijo a lionel scaloni tras ganarle la final del mundial

    El técnico de España Luis De la Fuente confesó qué le dijo a Lionel Scaloni tras ganarle la final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    instalaron conspiraciones infundadas: el contundente posteo de rodrigo de paul tras la derrota de argentina

    "Instalaron conspiraciones infundadas": el contundente posteo de Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las competencias se desarrollarán en distintos departamentos de la provincia, donde deportistas de las diferentes disciplinas buscarán asegurar su clasificación para la máxima cita del deporte social argentino, en su modalidad de juveniles y deporte adaptado.

    Los Juegos Evita tienen como objetivo fomentar la participación, la integración y el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, brindando oportunidades de competencia y encuentro a miles de deportistas.

    CRONOGRAMA PROVINCIAL

    Martes 4

    •Atletismo – CEF 20 – 8:30 a 14:00

    •Hockey Masculino y Femenino – CEF 20 – 8:30 a 14:00

    •Futsal Femenino – Concepción – 8:30 a 14:00

    •Rugby – Jockey – 8:30 a 14:00

    •Pádel – Jockey – 8:30 a 14:00

    •Básquet – Estrella – 8:30 a 14:00

    •Gimnasia Artística Femenina – Elite – 8:30 a 14:00

    •Ajedrez – Franklin – 8:30 a 14:00

    •Sapo / Tenis de Mesa – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Newcom – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Tejo / Truco – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Orientación – Parque – 8:30 a 14:00

    •Tenis Adultos – Hispano – 8:30 a 14:00

    •Pádel Adultos – Hispano – 8:30 a 14:00

    •Circuito de Habilidades – 8:30 a 14:00

    •Acto Inaugural – Cantoni – 14:00

    Miércoles 5

    •Karate – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Esgrima – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Tenis de Mesa Adaptado – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Tenis – Hispano – 8:30 a 14:00

    •Rugby – Jockey – 8:30 a 14:00

    •Tenis de Mesa Juvenil – Ausonia – 8:30 a 14:00

    •Natación – Ausonia – 8:30 a 14:00

    Jueves 6

    •Futsal Masculino – Concepción – 8:30 a 14:00

    •Bádminton – Cantoni – 8:30 a 14:00

    •Deporte Adaptado – CEF 20 – 8:30 a 14:00

    •Vóley Playa – CEF 20 – 8:30 a 14:00

    •Handball Femenino y Masculino – CEF 20 – 8:30 a 14:00

    •Ciclismo – Pinar – 8:30 a 14:00

    •Tenis – Lawn Tenis – 8:30 a 14:00

    •Gimnasia Artística Masculina – VIP – 8:30 a 14:00

    •Gimnasia Rítmica – Centro Deportivo Vertical – 8:30 a 15:00

    •Judo – Barrio Kennedy – 8:30 a 14:00

    Viernes 7

    •BMX – Skate Provincial de Pocito – 10:00 a 12:00

    •Skate – Skate Provincial de Pocito – 10:00 a 12:00

    •Triatlón – Almendro – 10:00 a 12:00

    •Natación Adultos – Santa Lucía – 8:30 a 14:00

    •Lucha – Santa Lucía Centro – 8:30 a 14:00

    Sábado 8

    •Tiro – Tiro Federal – 8:30 a 14:00

    •Canotaje – Punta Negra – 8:30 a 14:00

    •Levantamiento Olímpico – Palomar – 12:00 a 14:00

    •Boxeo – 8:30 a 14:00

    Lunes 10

    •Vóley Masculino – Palomar – 8:30 a 14:00

    •Vóley Femenino – Hispano – 8:30 a 14:00

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Segunda. Lisandro Bravo y Rubén Ramos de Chimbas Te Quiero coparon el podio. Tercero fue Rodrigo Díaz de Pocito.

    Lisandro Bravo, de Chimbas Te Quiero se quedó con la segunda fecha de la temporada de Pista

    Por Ariel Poblete
    ¡gracias seleccion! argentina llego al pais tras el subcampeonato en el mundial y tuvo un emotivo recibimiento

    ¡Gracias Selección! Argentina llegó al país tras el subcampeonato en el Mundial y tuvo un emotivo recibimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    olvidemonos de todo: la llamativa arenga de messi que se volvio viral

    "Olvidémonos de todo": la llamativa arenga de Messi que se volvió viral

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Recuerdos. El plantel del Unión del 86 se reencontró para recordar aquel momento histórico para San Juan.

    Atlético Unión, a cuatro décadas de hacer historia debutando en el viejo Nacional B

    Por Ariel Poblete