    • 20 de julio de 2026 - 18:38

    Lisandro Bravo, de Chimbas Te Quiero se quedó con la segunda fecha de la temporada de Pista

    Bravo copó la General en el Velódromo Chancay en la prueba homenaje a Rolando Tivani dentro del calendario de la FCS.

    Segunda. Lisandro Bravo y Rubén Ramos de Chimbas Te Quiero coparon el podio. Tercero fue Rodrigo Díaz de Pocito.

    Segunda. Lisandro Bravo y Rubén Ramos de Chimbas Te Quiero coparon el podio. Tercero fue Rodrigo Díaz de Pocito.

    Foto:

    bravo
    Por Ariel Poblete

    La temporada del Ciclismo Pista de la Federación Sanjuanina no se detiene y este fin de semana pasó la segunda fecha del calendario que en el Velódromo Chancay de Pocito homenajeó al recientemente desaparecido, Rolando Tivani. El gran protagonista fue Lisandro Bravo que se terminó quedando con la jornada.

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    El ciclista del equipo Chimbas Te Quiero, Lisandro Bravo se quedó con la clasificación General sumando los puntos obtenidos en el Scracht y luego en las Vueltas Puntuables. Así aventajó a Rubén Ramos, mientras que en el tercer escalón del podio finalizó Rodrigo Díaz.

    Fue una fecha con todas las categorías presentes en el Velódromo de Pocito y la próxima del calendario estará a cargo del Club Sol Naciente de Rivadavia.

    Las clasificaciones son las siguientes:

    CLASIFICACIONES

    VARONES 2010-11

    1 Eric Mendoza 26

    2 Gonzalo Pozo 19

    3 Maico Tiivani 13

    DAMAS 2010-14 JUNIORS

    1 Joselín Contreras 21

    2 Pía Manzano 17

    3 Dayana Dávila 9

    VARONES 2012-14

    1 Matías Selva 25

    2 Esteban Quinteros 20

    3 Lisandro Sánchez 12

    VARONES JUNIOR

    1 Felipe Lucero

    2 Lautaro Cobarrubia

    3 Agustín Guzmán

    SCRATCH

    1 Rubén Ramos 6

    2 Rodrigo Díaz 5

    3 Lisandro Bravo 4

    4 Marcos León Rodríguez 3

    5 Exequiel Alarcón 2

    VUELTAS PUNTUABLES

    1 Lisandro Bravo 10

    2 Rubén Ramos 7

    3 Rodrigo Díaz 5

    4 Tomás Moyano 3

    5 Marcos León Rodríguez 2

    GENERAL

    1 Lisandro Bravo 14

    2 Rubén Ramos 13

    3 Rodrigo Díaz 10

    4 Marcos Rodríguez 5

    5 Tomás Moyano 3

    6 Exequiel Alarcón 2

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