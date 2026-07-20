Lisandro Bravo, de Chimbas Te Quiero se quedó con la segunda fecha de la temporada de Pista

Bravo copó la General en el Velódromo Chancay en la prueba homenaje a Rolando Tivani dentro del calendario de la FCS.

Segunda. Lisandro Bravo y Rubén Ramos de Chimbas Te Quiero coparon el podio. Tercero fue Rodrigo Díaz de Pocito.

La temporada del Ciclismo Pista de la Federación Sanjuanina no se detiene y este fin de semana pasó la segunda fecha del calendario que en el Velódromo Chancay de Pocito homenajeó al recientemente desaparecido, Rolando Tivani. El gran protagonista fue Lisandro Bravo que se terminó quedando con la jornada.

El ciclista del equipo Chimbas Te Quiero, Lisandro Bravo se quedó con la clasificación General sumando los puntos obtenidos en el Scracht y luego en las Vueltas Puntuables. Así aventajó a Rubén Ramos, mientras que en el tercer escalón del podio finalizó Rodrigo Díaz.

Fue una fecha con todas las categorías presentes en el Velódromo de Pocito y la próxima del calendario estará a cargo del Club Sol Naciente de Rivadavia.

Las clasificaciones son las siguientes:

CLASIFICACIONES VARONES 2010-11