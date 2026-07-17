Condenaron a padre e hijo por balear a un remisero en Chimbas: un tercer implicado sigue prófugo

Carlos Maximiliano Páez y su hijo Azarías Aron recibieron penas de ejecución condicional tras un juicio abreviado por el ataque contra Alejandro Rodríguez Marcoleta. Un tercer implicado, familiar de los condenados, sigue prófugo.

En una audiencia de formalización y control de detención realizada este viernes 17 de julio, la Justicia de San Juan dictó sentencia contra dos de los responsables del ataque a balazos que sufrió el remisero Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta. El hecho, que ocurrió el pasado 9 de julio en las inmediaciones de la Avenida Benavídez, entre Alem y Salta, culminó con una condena para Carlos Maximiliano Páez y su hijo, Azarías Arón Páez Verón, tras un acuerdo de juicio abreviado.

El ataque y las condenas El violento episodio se desencadenó cuando la familia Páez divisó al remisero circulando por el interior de la Villa El Salvador, en Chimbas. Según la investigación de la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles y el colaborador Rodrigo Herrera, lo persiguieron en un vehículo particular conducido por Azarías. Al alcanzarlo en la Avenida Benavídez, el padre, Carlos Maximiliano Páez, descendió del auto y le efectuó un disparo a quemarropa con una pistola calibre .45. El proyectil ingresó por la pelvis del conductor, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Rawson para salvarle la vida.

Por este hecho, Carlos Páez fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión como autor del disparo, mientras que Azarías Arón Páez recibió una pena de 1 año y 4 meses en calidad de partícipe necesario. Al tratarse de su primera condena, ambos gozarán del beneficio de la ejecución condicional, por lo cual no irán a prisión efectiva, aunque el Ministerio Público Fiscal subrayó que ya cuentan con un antecedente penal firme.

Gustavo de La Fuente, abogado de la defensa, y la fiscal Daniela Pringles. La condena fue homologada por el juez Mariano Carrera, quien dictó posteriormente las sentencias. En el lugar de la defensa estuvo el reconocido abogado Gustavo de La Fuente, que volvió a ejercer su profesión tras ser absuelto de una causa por trata de persona en la Justicia Federal, por la que estuvo dos años preso durante la investigación.

Un tercer sospechoso en la mira A pesar de la resolución judicial para dos de los implicados, la causa sigue abierta. Tiago Maximiliano Páez Verón, el otro hijo de Carlos que participó en el ataque, permanece prófugo de la justicia. Sobre él pesa un pedido de captura vigente, ya que no se presentó junto a sus familiares cuando estos se entregaron el pasado miércoles en la sede de la UFI Genérica. Asimismo, las autoridades aún no han podido localizar el vehículo utilizado durante la agresión. Tiago Maximiliano tiene una condena previa por un hecho de delitos contra la propiedad, y en caso de ser encontrado, irá al Penal directamente.