Grave accidente en Ruta 40 y Calle 18, en Pocito

Un violento accidente de tránsito sobre Ruta 40 generó conmoción este viernes por la mañana en el departamento Pocito.

La escena del accidente, en Ruta 40 y Calle 18, en Pocito

El accidente de tránsito, que se produjo de manera frontal, involucró a dos vehículos y dejó como saldo a tres personas hospitalizadas con heridas de diversa consideración.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:46 horas en la localidad de Carpintería. Según informaron fuentes policiales, un utilitario marca Peugeot Partner, conducido por un ciudadano identificado como Luis Montaño, circulaba por la mencionada ruta en sentido Norte a Sur.

Por motivos que las autoridades aún intentan establecer y son materia de investigación judicial, el utilitario impactó de frente contra un automóvil Chevrolet Cruze que transitaba por la misma calzada en sentido contrario (Sur a Norte). En este último vehículo viajaba un matrimonio oriundo de la provincia de Mendoza, compuesto por el conductor, Eduardo Oscar Szejpiacki, y su esposa.

Los ocupantes del utilitario quedaron atrapados en el interior del rodado por lo que debió intervenir personal de Bomberos. Se trata de una pareja y un menor de edad, mientras que en el otro viajaba dos personas.

Operativo de emergencia y traslado al hospital Debido a la violencia del impacto, testigos que pasaban por la zona dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y a las ambulancias. En el lugar del siniestro se hizo presente personal médico de emergencia, quienes asistieron a las víctimas en primera instancia.