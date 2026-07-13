Impactante choque entre un camión y una camioneta en Chimbas: dos personas terminaron heridas

Un violento accidente de tránsito generó momentos de tensión este lunes en Chimbas , cuando un camión y una camioneta Ford protagonizaron un fuerte choque debajo del puente de Ruta 40 y calle Rodríguez . Como consecuencia de la colisión, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas en el lugar por personal de emergencias médicas.

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Por motivos que todavía son investigados, ambos vehículos impactaron con gran violencia. Según indicaron fuentes vinculadas al caso, los dos lesionados recibieron atención inmediata de los profesionales de la salud que arribaron al lugar minutos después del siniestro.

Hasta el momento no se dieron a conocer las identidades de las personas heridas ni tampoco el estado de salud que presentaban tras el accidente.

La magnitud de la colisión provocó importantes daños materiales. La camioneta Ford terminó con una de sus ruedas delanteras completamente desprendida, mientras que el camión sufrió serias roturas en la parte delantera izquierda.

Las imágenes del lugar evidenciaron la fuerza con la que se produjo el impacto y motivaron un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Operativo policial y tránsito afectado

Además del personal sanitario, efectivos policiales trabajaron en la zona para asistir a los involucrados, realizar las primeras pericias y ordenar la circulación vehicular.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos debajo del puente de Ruta 40 y calle Rodríguez, hasta que se completaron las tareas de asistencia y relevamiento.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál fue la mecánica del choque y la investigación continúa para establecer las causas que desencadenaron el violento siniestro vial.