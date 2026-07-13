    • 13 de julio de 2026 - 13:22

    Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un intento de abuso

    Ocurrió el viernes pasado en la localidad de Campo Grande. La menor fue auxiliada por su propio padre. El video permitió identificar al sospechoso

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tranquilidad que suele caracterizar a la pequeña localidad de Campo Grande, cabecera del departamento Cainguás, provincia de Misiones, se vio alterada este viernes por la pesadilla que vivió una niña de 7 años, quien fue raptada por un adolescente cuando caminaba hacia un comercio de su barrio.

    Leé además

    [video] el insulto argentino de kylian mbappe a un rival en el partido entre francia y paraguay

    [VIDEO] El insulto "argentino" de Kylian Mbappé a un rival en el partido entre Francia y Paraguay
    video: el momento en que un nino atropello y mato a 8 monjes en tailandia

    VIDEO: el momento en que un niño atropelló y mató a 8 monjes en Tailandia

    El hecho fue captado por cámaras de seguridad privadas instaladas en dos domicilios de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para identificar y ubicar al sospechoso.

    Tal como muestra el timer del video que encabeza esta nota, eran las 8:07 de la mañana cuando la víctima, que vestía una remera y zapatillas blancas, un short rosa y calzas grises, comenzó a ser perseguida de cerca por el sospechoso, de 17 años.

    De un momento a otro, y sin levantar las sospechas de la menor, el atacante la tomó por la espalda, le tapó su boca y la trasladó por la fuerza hasta una arboleda ubicada a la vera de una calle de tierra.riminó

    Al advertir la situación desde su domicilio, el padre de la niña corrió hacia la posición de su hija y el secuestrador depuso su actitud, liberó a la chica y huyó a toda velocidad.

    Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el progenitor de la víctima denunció el hecho en horas del mediodía. Así, efectivos de la Comisaría de la Mujer local desplegaron un importante operativo para tratar de localizar al sospechoso, cuyo accionar había sido filmado por las cámaras de seguridad instaladas en el frente de dos domicilios del barrio.

    A partir de las tareas investigativas, horas más tarde el personal policial localizó y demoró al sospechoso, que luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

    En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la víctima mediante los organismos competentes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    murieron dos historicos pilotos de motos en un choque: quienes son las victimas

    Murieron dos históricos pilotos de motos en un choque: quiénes son las víctimas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa. 

    Adolescente de 17 años, agarró un arma tumbera y amenazó a los policías: "Dejen a mi papá, los voy a matar"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Murió un niño de 8 años y su madre fue internada con gravísimas heridas

    Conmoción: murió un niño de 8 años y su madre fue internada con gravísimas heridas

    Ismael Rodríguez.

    Ataque al remisero en Chimbas: investigan si el hecho está vinculado a la barra de San Martín

    Por Redacción Diario de Cuyo