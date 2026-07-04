[VIDEO] El insulto "argentino" de Kylian Mbappé a un rival en el partido entre Francia y Paraguay

“La c... de tu madre, la c... de tu madre”. El insulto de Kylian Mbappé a Junior Alonso cuando promediaba la primera parte del partido entre Francia y Paraguay, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo, fue captado en primer plano por las cámaras y no dejó de llamar la atención entre los televidentes y fanáticos. Si bien el francés vive hace un tiempo en España ya que milita en Real Madrid, resultó curioso que esta ofensa muy utilizada en Argentina lo tuviera como protagonista. Él fue el autor del 1-0 que clasificó a Les Blues a los cuartos de final del Mundial.
Este no había sido el primer cruce que se registró entre Kiki y sus adversarios, ya que unos minutos atrás, el capitán galo se recompuso rápidamente luego de un agarrón de Andrés Cubas y se lo quitó de encima con un empujón, lo que generó la reacción de varios compañeros del ex Boca que saltaron a recriminárselo. Empujones, insultos y un racimo de hombres de uno y otro bando que tuvieron que ser separados, como si fuera un padre, por el árbitro del match, el uzbeko Ilgiz Tantashev.
La etapa inicial del encuentro que se lleva a cabo en Filadelfia a una alta temperatura (el campo de juego registró una temperatura por encima de los 60 grados centígrados) fue bastante incómodo para Mbappé y toda Francia. Los paraguayos se abroquelaron en el fondo con una línea de cinco defensores, otra media de cuatro volantes y Julio Enciso como único delantero, achicando los espacios y hasta amagando con concretar algún contragolpe.
Ya en el complemento, los de Deschamps controlaron la posesión aunque todo transcurrió dentro del mismo contexto: Paraguay esperando atrás salir de contragolpe y Francia sin hallar los caminos para lastimar en ofensiva, salvo por algún remate desde media distancia. La llave finalmente la encontró Desiré Doue, quien apiló a varios contrincantes dentro del área y generó la infracción dentro del área de Diego Gómez, constatada por el VAR. Así, Mbappé abrió un marcador que ya no se movería.
Los sudamericanos tuvieron alguna aproximación aislada, pero se quedaron sin piernas y lucidez. Francia dispuso de una gran ocasión en los pies de Mbappé, que tuvo un doble tiro y perdió con Orlando Gill, una de las grandes figuras del encuentro. Mbappé tuvo varios roces con Juan José Cáceres, ex lateral derecho de Racing y Lanús, que le hizo frente y redondeó una más que aceptable tarea. Después de varias infracciones del número 4, Kylian se mostró muy risueño y casi sobrador ante las recriminaciones rivales.
De hecho, cuando el árbitro pitó el final del encuentro, Orlando Gill tomó el balón y le extendió la mano para estrechársela, pero Mbappé optó por ningunearlo y le dio la espalda, concentrándose en un festejo individual que luego pasó a ser grupal con sus compañeros.
Ahora los galos se las verán con un Marruecos que llega envalentonado por el 3-0 obtenido ante Canadá en primer turno: será un encuentro que replicará aquella semifinal de Qatar 2022, en la que los franceses se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.