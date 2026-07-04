    • 4 de julio de 2026 - 18:53

    River Plate anunció el regreso de Rafael Santos Borré y sumó a su quinto refuerzo

    El delantero colombiano firmó su vínculo con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029. Se trata de la quinta incorporación para el equipo de Coudet.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases y este sábado confirmó el regreso de Rafael Santos Borré. A través de sus redes sociales, el club oficializó la vuelta del delantero colombiano con un mensaje cargado de nostalgia: "El Comandante, en casa". El atacante, de 30 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en el quinto refuerzo del equipo para el segundo semestre.

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    El Millonario desembolsó 2,5 millones de dólares para comprar su pase al Inter de Porto Alegre y concretar el regreso de uno de los delanteros más importantes del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Tras realizarse la revisión médica, Borré selló su vínculo y aguardará en Buenos Aires el regreso del plantel, que realiza la pretemporada en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

    En sus primeras declaraciones como futbolista de River, el colombiano aseguró que vuelve con una versión más madura de sí mismo. "Vengo con mucha más experiencia, con más personalidad dentro del campo y con una visión diferente del juego", afirmó. Además, reveló que la charla con Coudet fue determinante para aceptar el desafío. "Es un entrenador muy competitivo, que quiere imponerse y ganar. Eso fue muy importante para tomar la decisión", explicó.

    Un regreso esperado por los hinchas

    Borré dejó River en 2021 después de 149 partidos y 55 goles, tras no llegar a un acuerdo para adquirir la totalidad de su ficha, que pertenecía al Atlético de Madrid. Durante su primera etapa fue una pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018 y se transformó en uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

    Luego continuó su carrera en Europa, donde conquistó la Europa League con Eintracht Frankfurt, pasó por Werder Bremen y más tarde defendió los colores del Inter de Porto Alegre. Ahora, con una trayectoria de más de 500 partidos como profesional, buscará volver a ser protagonista con la camiseta del Millonario.

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