No hubo hazaña: Francia, con gol de Mbappé de penal, venció a Paraguay y se metió en Cuartos de final

Francia doblegó 1-0 a Paraguay en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En los cuartos de final, el combinado galo chocará frente a Marruecos, que más temprano venció a Canadá.
La gran estrella de Les Bleus selló el 1-0 con una excelente definición ante Orlando Gill y los europeos se medirán a Marruecos en la siguiente instancia.
Francia doblegó 1-0 a Paraguay en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En los cuartos de final, el combinado galo chocará frente a Marruecos, que más temprano venció a Canadá.
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