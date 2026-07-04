    • 4 de julio de 2026 - 17:33

    No hubo hazaña: Francia, con gol de Mbappé de penal, venció a Paraguay y se metió en Cuartos de final

    La gran estrella de Les Bleus selló el 1-0 con una excelente definición ante Orlando Gill y los europeos se medirán a Marruecos en la siguiente instancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Francia doblegó 1-0 a Paraguay en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En los cuartos de final, el combinado galo chocará frente a Marruecos, que más temprano venció a Canadá.

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