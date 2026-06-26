Paraguay empató con Australia, quedó tercero en su grupo y espera rival para los 16avos del Mundial

La Albirroja igualó 0-0 en un partido muy disputado y deberá aguardar la definición del resto de las zonas para confirmar su clasificación como uno de los mejores terceros. Australia avanzó directamente a la siguiente ronda.

Paraguay igualó sin goles ante Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 y terminó en el tercer puesto de la zona. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro quedó a la espera de la definición del resto de los grupos para conocer si avanza a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, mientras que los australianos sellaron su clasificación directa como escoltas de Estados Unidos.

El encuentro, disputado en el San Francisco Bay Area Stadium, tuvo pocas situaciones de riesgo y estuvo marcado por la cautela de ambos seleccionados. Australia priorizó el orden defensivo y el punto que necesitaba para asegurar su pasaje, mientras que Paraguay intentó asumir el protagonismo, especialmente en el complemento.

La figura paraguaya volvió a ser Julio Enciso, quien generó las acciones más claras para su equipo con remates desde media distancia y constantes intentos de desequilibrio. Sin embargo, se encontró con una defensa australiana firme y un arquero seguro bajo los tres palos.

Del lado de los Socceroos, Jordan Bos fue el futbolista más incisivo y estuvo cerca de convertir sobre el final con un remate que pasó muy cerca del palo. En tiempo de descuento, Paraguay también tuvo una oportunidad clara, pero el arquero australiano respondió con solvencia para mantener el cero.