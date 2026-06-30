Los mejores memes tras las hazañas de Paraguay y Marruecos que eliminaron a Alemania y Países Bajos

Ambos por penales, eliminaron a dos seleccionados fuertes. Mirá las burlas en las redes.

Paraguay dejó afuera del Mundial a Alemania por penales y la alegría es total en el país vecino, donde el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes 30 de junio.

Por el tamaño de la hazaña guaraní en la Copa del Mundo, una vez que se consumó el triunfo de la Albiroja en los tiros penales explotaron los memes en redes sociales para celebrar la victoria.