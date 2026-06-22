    • 22 de junio de 2026 - 17:20

    Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

    La Albiceleste ganó por segundo partido consecutivo y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Las redes se llenaron de memes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina superó a un rival físico y aguerrido para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Luego del triunfo por 3 a 0 ante Argelia en el debut, La Scaloneta venció 2-0 a Austria y apenas terminó el encuentro las redes se llenaron de memes: Messi y Shakira, los puntos principales.

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    Lionel Messi se redimió en el AT&T Stadium de Dallas y escribió una página de historia del fútbol mundial: el capitán de la Selección Argentina convirtió los dos goles del triunfo ante Austria y llegó a 18 tantos en Mundiales, con los que superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo.

    Tras el encuentro, las redes se inundaron de memes con reacciones y bromas por el buen paso del vigente campeón del mundo. El penal errado por Messi -hubo comparaciones con Martín Palermo por su gesto-, el golazo que abrió el score, los golpes de los europeos y hasta la aparición de Shakira fueron protagonistas de la jornada en Dallas.

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