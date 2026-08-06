    • 6 de agosto de 2026 - 18:18

    El Purruco Antuña vuelve a San Martín: será el nuevo manager del Verdinegro

    El ídolo sanjuanino iniciará una nueva etapa en el club, esta vez desde la gestión deportiva. Tras lograr el histórico ascenso como entrenador, tendrá la misión de fortalecer el proyecto futbolístico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Raúl "Purruco" Antuña volverá a vestir los colores de San Martín, aunque esta vez no lo hará como entrenador. El ídolo verdinegro fue confirmado como nuevo manager de la institución y asumirá la responsabilidad de conducir el proyecto deportivo del club, rol que ya conoce porque ya cumplió esa función.

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    El regreso de Antuña se produce luego de su exitoso ciclo como director técnico, etapa en la que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, uno de los logros más importantes de su carrera y de la historia reciente del Verdinegro, en la temporada 2024.

    Desafío conocido

    Esta función, Antuña ya la conoce, pues estará al frente de la planificación deportiva, trabajando en la conformación del plantel y en la coordinación del proyecto futbolístico de San Martín.

    Su experiencia dentro del club y el conocimiento de la institución fueron factores determinantes para su designación, en un momento en el que el Verdinegro busca salir a flote en la Primera Nacional.

    La dirigencia apuesta a que el exentrenador aporte su visión y liderazgo para fortalecer todas las áreas vinculadas al fútbol profesional.

    Antuña mantiene un fuerte vínculo con San Martín y es uno de los referentes más queridos por los hinchas. Su regreso genera expectativas entre los simpatizantes, que recuerdan el histórico ascenso conseguido bajo su conducción técnica.

    Ahora, desde un rol diferente pero ya conocido, tendrá la misión de acompañar el crecimiento deportivo del club y trabajar en la construcción de un proyecto a largo plazo.

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