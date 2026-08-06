El Purruco Antuña vuelve a San Martín: será el nuevo manager del Verdinegro

El ídolo sanjuanino iniciará una nueva etapa en el club, esta vez desde la gestión deportiva. Tras lograr el histórico ascenso como entrenador, tendrá la misión de fortalecer el proyecto futbolístico.

Raúl "Purruco" Antuña volverá a vestir los colores de San Martín, aunque esta vez no lo hará como entrenador. El ídolo verdinegro fue confirmado como nuevo manager de la institución y asumirá la responsabilidad de conducir el proyecto deportivo del club, rol que ya conoce porque ya cumplió esa función.

El regreso de Antuña se produce luego de su exitoso ciclo como director técnico, etapa en la que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, uno de los logros más importantes de su carrera y de la historia reciente del Verdinegro, en la temporada 2024.

Desafío conocido Esta función, Antuña ya la conoce, pues estará al frente de la planificación deportiva, trabajando en la conformación del plantel y en la coordinación del proyecto futbolístico de San Martín.

Su experiencia dentro del club y el conocimiento de la institución fueron factores determinantes para su designación, en un momento en el que el Verdinegro busca salir a flote en la Primera Nacional.

La dirigencia apuesta a que el exentrenador aporte su visión y liderazgo para fortalecer todas las áreas vinculadas al fútbol profesional.