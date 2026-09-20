    • 20 de septiembre de 2026 - 08:34

    San Martín recibe a Colegiales con el objetivo de afirmarse en el Reducido

    Este domingo desde las 17, el Verdinegro será local en el Pueblo Viejo buscando volver a la victoria por la fecha 30 de la Primera Nacional.

    Titular. Franco Coronel encontró su lugar en el esquema Verdinegro y es clave por la izquierda.&nbsp;

    Titular. Franco Coronel encontró su lugar en el esquema Verdinegro y es clave por la izquierda. 

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    Por Ariel Poblete

    El primer y gran objetivo del Atlético San Martín es meterse entre los 8 del Reducido. Hoy, está adentro pero en el límite y la Primera Nacional, cada punto vale. Siendo local con todo lo que implica, el Verdinegro recibirá ste domingo a Colegiales, con un solo objetivo: volver al triunfo.

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    Es que con esos tres puntos, San Martín consolidará su lugar en esa zona privilegiada y regresará a la senda ganadora que se cortó en Quilmes y que siguió luego con el empate ante Tristán Suárez.

    Colegiales está hoy afuera de Reducido solamente por diferencia de goles con el Deportivo Maipu y con San Martín tucumano, por eso para el equipo que viene de ganarle a Chicago, sumar en San Juan es clave para sus aspiraciones.

    San Martín había hilvanado siete fechas sin derrotas, con cuatro triunfos seguidos. Ese ascensor lo metió en la parte alta de las posiciones pero se frenó en Quilmes y se estancó en el Pueblo Viejo. Por eso, este domingo la urgencia es volver al triunfo y reacomodarse con firmeza en Reducido.

    En las novedades del equipo respecto de la formación que jugó el miércoles, se espera el regreso del volante central Diego Mercado, quien debió parar por su sanción tras las amarillas. La otra gran novedad pasaría por la presencia de titular del goleador Nazareno Funez quien tuvo minutos ante Tristán y ahora, estaría para ir desde el arranque.

    El fondo no presentaría mayores variantes con Nadalín y Alvarez por los costados, más Osores con Marchio en el centro. En el mediocampo, Murillo, Seba González y Coronel serían los compañeros de Mercado y arriba, podría ser dupla de Funez con Rossi.

    San Martín sabe que estos últimos escalones no tienen margen de error. Quedarán después apenas seis partidos para cerrar la etapa clasificatoria y no puede equivocarse. La próxima estación será Paraná para visitar a Patronato y luego será local ante Almagro, pero este domingo lo que necesita el Verdinegro es volver a ganar y acomodar sus números.

    LA FECHA 30

    Zona A

    Domingo 20 de septiembre

    15: Morón vs Godoy Cruz

    16: Deportivo Madryn vs Racing de Córdoba

    16.30: Colón vs Los Andes

    17: Central Norte vs Defensores de Belgrano

    17: Chaco For Ever vs Almirante Brown

    Zona B

    Domingo 20 de septiembre

    15: Agropecuario vs Gimnasia y Tiro (Salta)

    15: Chacarita vs Quilmes

    16.30: Deportivo Maipú vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

    17: San Martín (San Juan) vs Colegiales

    17: Atlético Güemes (Sde) vs Midland

    Lunes 21 de septiembre

    15: Tristán Suárez vs Atlanta

    17: Chicago vs Patronato

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