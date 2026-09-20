San Martín recibe a Colegiales con el objetivo de afirmarse en el Reducido

Este domingo desde las 17, el Verdinegro será local en el Pueblo Viejo buscando volver a la victoria por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Titular. Franco Coronel encontró su lugar en el esquema Verdinegro y es clave por la izquierda.

El primer y gran objetivo del Atlético San Martín es meterse entre los 8 del Reducido. Hoy, está adentro pero en el límite y la Primera Nacional, cada punto vale. Siendo local con todo lo que implica, el Verdinegro recibirá ste domingo a Colegiales, con un solo objetivo: volver al triunfo.

Es que con esos tres puntos, San Martín consolidará su lugar en esa zona privilegiada y regresará a la senda ganadora que se cortó en Quilmes y que siguió luego con el empate ante Tristán Suárez.

Colegiales está hoy afuera de Reducido solamente por diferencia de goles con el Deportivo Maipu y con San Martín tucumano, por eso para el equipo que viene de ganarle a Chicago, sumar en San Juan es clave para sus aspiraciones.

San Martín había hilvanado siete fechas sin derrotas, con cuatro triunfos seguidos. Ese ascensor lo metió en la parte alta de las posiciones pero se frenó en Quilmes y se estancó en el Pueblo Viejo. Por eso, este domingo la urgencia es volver al triunfo y reacomodarse con firmeza en Reducido.

En las novedades del equipo respecto de la formación que jugó el miércoles, se espera el regreso del volante central Diego Mercado, quien debió parar por su sanción tras las amarillas. La otra gran novedad pasaría por la presencia de titular del goleador Nazareno Funez quien tuvo minutos ante Tristán y ahora, estaría para ir desde el arranque.