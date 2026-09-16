    • 16 de septiembre de 2026 - 14:43

    San Martín no pudo en Concepción y dejó pasar una chance clave ante Tristán Suárez

    En un disputado encuentro en el estadio Hilario Sánchez, el Verdinegro igualó 0-0 frente al puntero de la Zona B, sumó un punto y sigue prendido en la pelea.

    San Martín igualó de local ante el líder Tristán Suárez. Fotos: Mariano Arias - DIARIO DE CUYO

    San Martín igualó de local ante el líder Tristán Suárez. Fotos: Mariano Arias - DIARIO DE CUYO

    Foto:

    image
    image
    image
    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quiso pero no pudo. Y quizás por eso el punto dejó sabor a poco. San Martín volvió a jugar en Concepción con la ilusión de dar un salto importante en la tabla, pero terminó repartiendo puntos con Tristán Suárez. El Verdinegro empató 0-0 ante uno de los protagonistas de la Zona B, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 que había quedado pendiente desde julio, y ahora deberá volver a enfocarse en su próximo compromiso.

    Leé además

    exponen documentos ineditos sobre san martin, sarmiento y su vinculo con san juan

    Exponen documentos inéditos sobre San Martín, Sarmiento y su vínculo con San Juan
    el gobernador marcelo orrego entrego mas de mil anteojos en el marco del programa te veo bien

    El gobernador Marcelo Orrego entregó más de mil anteojos en el marco del programa "Te Veo Bien"

    El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llegó al encuentro con 41 puntos y sabía que una victoria podía cambiar su panorama. Los tres puntos le hubieran permitido trepar hasta el sexto puesto, quedando más cerca de los lugares de clasificación al Reducido. El empate, en cambio, dejó al conjunto sanjuanino en el séptimo lugar, ahora con 42 puntos.

    Desde el comienzo, San Martín asumió la iniciativa, obligado por la necesidad de ganar y por jugar ante su gente. El Verdinegro tuvo mayor protagonismo y buscó llevar el partido hacia el arco visitante, aunque volvió a encontrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

    Cuando logró avanzar, apareció una de las figuras del encuentro: Joaquín Bigo. El arquero de Tristán Suárez respondió con seguridad cada vez que San Martín consiguió inquietarlo y fue uno de los principales motivos por los que el marcador permaneció en cero durante los 90 minutos.

    El Verdinegro tuvo sus oportunidades para romper la paridad. Facundo Nadalin llegó a convertir en una de las acciones ofensivas, aunque la jugada quedó invalidada, mientras que también Nicolás Paz tuvo protagonismo en un encuentro en el que San Martín terminó reclamando algunas decisiones del árbitro Maximiliano Macheroni.

    Del otro lado, Tristán Suárez llegó a Concepción con 52 puntos, después de igualar 0-0 frente a Gimnasia y Tiro, y mostró por qué se encuentra en la pelea por los primeros puestos. El conjunto visitante consiguió sostener el resultado y se llevó una unidad que le permitió mantenerse en la cima de la Zona B.

    San Martín no bajó los brazos y fue por el triunfo hasta el cierre. Ya en el tramo final, prácticamente en tiempo de descuento, Nazareno Funes tuvo una de las últimas posibilidades para quedarse con los tres puntos, pero la suerte esta vez no estuvo del lado del delantero y no le permitió desatar el festejo en Concepción.

    El 0-0 terminó siendo un resultado con sabor a poco para San Martín, que necesitaba ganar para escalar posiciones y acercarse al objetivo de meterse en el Reducido. Ahora tendrá que dar vuelta la página rápidamente y buscar los tres puntos en su próxima presentación. Será este domingo 20, desde las 17 y nuevamente en Concepción, cuando reciba a Colegiales, ahí sí buscará que el triunfo quede en casa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Martín revirtió el partido ante Midland y quedó en zona de Reducido.

    Locura en el Hilario: San Martín lo dio vuelta en el descuento y venció 3-2 a Midland en un partidazo

    La Selección sanjuanina avanza a paso firme en la Copa País y ahora se medirá ante Tupungato. Fotos: gentileza Charly Domínguez. 

    Copa País: la Selección Sanjuanina hizo valer la ventaja, eliminó a Albardón-Angaco y ahora va por Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [video] la increible remontada de max verstappen en una carrera de karting: largo ultimo, paso a 64 rivales y gano

    [VIDEO] La increíble remontada de Max Verstappen en una carrera de karting: largó último, pasó a 64 rivales y ganó

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Max Verstappen partió desde el último lugar y terminó ganando el desafío “Max vs 100” en Silverstone.

    Verstappen vs 100: largó último, pasó a todos y ganó una carrera de locos en Silverstone

    Por Redacción Diario de Cuyo