San Martín no pudo en Concepción y dejó pasar una chance clave ante Tristán Suárez

Quiso pero no pudo. Y quizás por eso el punto dejó sabor a poco. San Martín volvió a jugar en Concepción con la ilusión de dar un salto importante en la tabla, pero terminó repartiendo puntos con Tristán Suárez. El Verdinegro empató 0-0 ante uno de los protagonistas de la Zona B, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 que había quedado pendiente desde julio, y ahora deberá volver a enfocarse en su próximo compromiso.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llegó al encuentro con 41 puntos y sabía que una victoria podía cambiar su panorama. Los tres puntos le hubieran permitido trepar hasta el sexto puesto, quedando más cerca de los lugares de clasificación al Reducido. El empate, en cambio, dejó al conjunto sanjuanino en el séptimo lugar, ahora con 42 puntos.

Desde el comienzo, San Martín asumió la iniciativa, obligado por la necesidad de ganar y por jugar ante su gente. El Verdinegro tuvo mayor protagonismo y buscó llevar el partido hacia el arco visitante, aunque volvió a encontrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

Cuando logró avanzar, apareció una de las figuras del encuentro: Joaquín Bigo. El arquero de Tristán Suárez respondió con seguridad cada vez que San Martín consiguió inquietarlo y fue uno de los principales motivos por los que el marcador permaneció en cero durante los 90 minutos.

El Verdinegro tuvo sus oportunidades para romper la paridad. Facundo Nadalin llegó a convertir en una de las acciones ofensivas, aunque la jugada quedó invalidada, mientras que también Nicolás Paz tuvo protagonismo en un encuentro en el que San Martín terminó reclamando algunas decisiones del árbitro Maximiliano Macheroni.

Del otro lado, Tristán Suárez llegó a Concepción con 52 puntos, después de igualar 0-0 frente a Gimnasia y Tiro, y mostró por qué se encuentra en la pelea por los primeros puestos. El conjunto visitante consiguió sostener el resultado y se llevó una unidad que le permitió mantenerse en la cima de la Zona B.

San Martín no bajó los brazos y fue por el triunfo hasta el cierre. Ya en el tramo final, prácticamente en tiempo de descuento, Nazareno Funes tuvo una de las últimas posibilidades para quedarse con los tres puntos, pero la suerte esta vez no estuvo del lado del delantero y no le permitió desatar el festejo en Concepción.

El 0-0 terminó siendo un resultado con sabor a poco para San Martín, que necesitaba ganar para escalar posiciones y acercarse al objetivo de meterse en el Reducido. Ahora tendrá que dar vuelta la página rápidamente y buscar los tres puntos en su próxima presentación. Será este domingo 20, desde las 17 y nuevamente en Concepción, cuando reciba a Colegiales, ahí sí buscará que el triunfo quede en casa.