Verstappen vs 100: largó último, pasó a todos y ganó una carrera de locos en Silverstone

Max Verstappen cambió por unas horas el Fórmula 1 por un kart y convirtió Silverstone en escenario de una remontada descomunal. En el desafío “Max vs 100” , el neerlandés partió desde el último lugar de una parrilla de 101 competidores y terminó superando a todos hasta quedarse con la victoria.

Furor por la despedida de Messi: ofrecen viajes desde San Juan por $590.000 y ya se agotó la primera tanda

La consigna parecía diseñada para llevarlo al límite: Verstappen debía arrancar 101° , con 100 rivales por delante, y tenía un máximo de 30 vueltas para alcanzarlos. Además, cada participante quedaba eliminado una vez que era superado por el piloto de Red Bull. Todos utilizaron karts iguales y entre los participantes había deportistas, creadores de contenido, personalidades y aficionados de diferentes países.

Lo que ocurrió después fue un auténtico vendaval. En la primera vuelta , Verstappen aprovechó el tráfico, encontró huecos por todos lados y pasó del puesto 101 al 37° , es decir, dejó atrás a 64 competidores en apenas un giro. Ni siquiera una bandera amarilla durante ese tramo consiguió frenar su escalada.

Una remontada a toda velocidad

Con la pista cada vez más despejada, la diferencia de ritmo comenzó a quedar en evidencia. Para la sexta vuelta, Verstappen ya estaba entre los diez primeros y, poco después, comenzó a perseguir a los últimos sobrevivientes del desafío. Incluso sufrió una salida de pista y perdió una cámara instalada en su kart, aunque pudo continuar sin perder demasiado tiempo.

Los organizadores intentaron agregarle todavía más dificultad con una herramienta denominada “Fast Lap”, un atajo que los rivales podían utilizar durante la primera mitad de la prueba. Verstappen también disponía de ese recurso, pero recién podía activarlo en la segunda mitad, por lo que buena parte de su recuperación tuvo que construirla a puro adelantamiento.

Nada alcanzó para detenerlo. Jacky Martens, Lewis Osler y Zac Alsop fueron los últimos tres competidores que quedaron por delante, pero el neerlandés también consiguió alcanzarlos. En la vuelta 13 ya había llegado al primer puesto, completando una remontada que originalmente podía extenderse hasta 30 giros.

El desafío quedó resuelto en aproximadamente 35 minutos, muy por debajo del límite máximo previsto por la organización. Motorsport registró el momento de la remontada definitiva alrededor de los 37 minutos de competencia, mientras Verstappen celebraba por radio una victoria que calificó entre las mejores de su carrera, en tono distendido.

Silverstone, 101 karts y un circuito hecho para la locura

La prueba se disputó sobre un trazado especialmente preparado en Silverstone para poder recibir 101 karts al mismo tiempo, combinando sectores del circuito de karting con una extensión hacia el trazado de Gran Premio. El desafío fue diseñado específicamente para comprobar cuánto terreno podía recuperar Verstappen partiendo desde el fondo.

El resultado terminó superando el desafío inicial: Verstappen no solo llegó hasta la punta, sino que lo hizo mucho antes de consumir las 30 vueltas disponibles. Después de años dominando monoplazas a más de 300 kilómetros por hora, el neerlandés volvió por un día al karting, la disciplina en la que comenzó su carrera, y protagonizó uno de los espectáculos más particulares del automovilismo en 2026.