River quiere blindar a Santiago Beltrán: negocia un nuevo contrato y una cláusula millonaria

River ya comenzó a moverse para asegurar el futuro de Santiago Beltrán, una de las grandes apariciones del equipo durante 2026. El arquero de 21 años tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero la dirigencia inició conversaciones con su entorno para extender el vínculo hasta fines de 2029, acompañado de una importante mejora salarial.
La intención del club es, además, elevar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros, con el objetivo de proteger a uno de los futbolistas jóvenes que más creció durante la temporada. Las negociaciones comenzaron en abril, después de que Beltrán se afirmara como titular, y volvieron a tomar fuerza en las últimas semanas.
El arquero también dio un paso importante fuera de River. Lionel Scaloni lo convocó para trabajar con la Selección argentina en la previa del Mundial, una señal del crecimiento que tuvo el futbolista durante este año. Además, según la información difundida, fue seguido de cerca por clubes europeos, entre ellos la Juventus.
De llegar a los 17 años a consolidarse en Primera
La historia de Beltrán en River comenzó cuando tenía 17 años, después de destacarse en un torneo intercountry. Su camino no fue sencillo: sufrió una grave lesión de ligamentos, pero consiguió recuperarse y posteriormente logró afirmarse en la Reserva.
Su salto al plantel profesional se produjo de manera inesperada. Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron la puerta para ocupar el arco del Millonario.
Desde entonces, el joven no volvió a soltar el puesto y terminó ganándose el respaldo de referentes de la institución, entre ellos Armani y Ubaldo Fillol.
Ahora River busca transformar ese crecimiento deportivo en un nuevo vínculo contractual. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Beltrán extenderá su contrato hasta diciembre de 2029, tendrá una mejora salarial y quedará protegido por una cláusula de salida de 100 millones de euros.