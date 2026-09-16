River quiere blindar a Santiago Beltrán: negocia un nuevo contrato y una cláusula millonaria

El arquero de 21 años tiene vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2027, pero el club busca extenderlo por dos temporadas más y elevar su cláusula a 100 millones de euros.

River ya comenzó a moverse para asegurar el futuro de Santiago Beltrán, una de las grandes apariciones del equipo durante 2026. El arquero de 21 años tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero la dirigencia inició conversaciones con su entorno para extender el vínculo hasta fines de 2029, acompañado de una importante mejora salarial.

La intención del club es, además, elevar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros, con el objetivo de proteger a uno de los futbolistas jóvenes que más creció durante la temporada. Las negociaciones comenzaron en abril, después de que Beltrán se afirmara como titular, y volvieron a tomar fuerza en las últimas semanas.

El arquero también dio un paso importante fuera de River. Lionel Scaloni lo convocó para trabajar con la Selección argentina en la previa del Mundial, una señal del crecimiento que tuvo el futbolista durante este año. Además, según la información difundida, fue seguido de cerca por clubes europeos, entre ellos la Juventus.

De llegar a los 17 años a consolidarse en Primera La historia de Beltrán en River comenzó cuando tenía 17 años, después de destacarse en un torneo intercountry. Su camino no fue sencillo: sufrió una grave lesión de ligamentos, pero consiguió recuperarse y posteriormente logró afirmarse en la Reserva.

Su salto al plantel profesional se produjo de manera inesperada. Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron la puerta para ocupar el arco del Millonario.