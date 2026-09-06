River venció 3-1 a Independiente Rivadavia con doblete de Galván

River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y confirmó su reacción de la mano de Leonardo Ponzio. El Millonario encadenó su segundo triunfo consecutivo y el entrenador interino mantiene puntaje perfecto desde que asumió: dos jugados y dos ganados.

River sufrió hasta el final, pero venció 3-2 a Banfield en el debut de Ponzio como DT

El equipo de Núñez abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, luego de una infracción dentro del área sobre Ángel Correa. Gonzalo Montiel se hizo cargo del penal y, con una ejecución precisa, estableció el 1-0.

La ventaja le permitió a River manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del encuentro y llegar al descanso arriba en el marcador, aunque todavía sin poder liquidar el partido.

En el complemento apareció uno de los grandes protagonistas de la noche. A los 9 minutos, Tomás Galván convirtió el 2-0 y amplió la diferencia para el conjunto dirigido por Ponzio.

Independiente Rivadavia, sin embargo, consiguió reaccionar. Álex Arce ganó de cabeza a los 23 minutos del segundo tiempo y marcó el 2-1 , poniendo nuevamente en partido al conjunto mendocino cuando todavía quedaba mucho por jugar.

Galván apareció otra vez con un golazo

Cuando Independiente Rivadavia buscaba aprovechar el envión del descuento, River encontró el golpe definitivo. A los 35 minutos del complemento, Tomás Galván sacó un espectacular remate que se clavó en el ángulo para marcar el 3-1.

El mediocampista completó así su doblete personal, se convirtió en la figura de la noche y le devolvió la tranquilidad al Monumental. A partir de allí, River administró la diferencia hasta el pitazo final y aseguró tres puntos importantes.

!HAY QUE CERRAR EL ESTADIO! GOLAZO DE GALVÁN



El mediocampista de River sacó un gran derechazo para poner el 3-1



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El triunfo también ratificó el buen comienzo de Leonardo Ponzio como entrenador interino. Después de debutar con victoria 3-2 frente a Banfield como visitante, ahora consiguió imponerse en su primera presentación en el Monumental y lleva dos victorias en sus primeros dos partidos al frente del equipo.

River volvió a meterse en la pelea

Los tres puntos también le permitieron mejorar considerablemente su situación en las tablas. River llegó a 10 unidades en el Torneo Clausura y quedó noveno en la Zona B, nuevamente cerca de los puestos que otorgan la clasificación a los playoffs.

El panorama también mejoró en la Tabla Anual. El Millonario alcanzó los 39 puntos y se ubica séptimo, por lo que actualmente está dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Además, quedó a solo cinco puntos de los puestos que entregan un boleto a la próxima Copa Libertadores, por lo que las últimas fechas de la fase regular serán determinantes para sus aspiraciones internacionales.

River logró así dos triunfos consecutivos en un momento clave de la temporada y empieza a recuperar terreno después de un arranque complicado en el Clausura. Con Ponzio al frente, el Millonario encontró una reacción inmediata y volvió a prenderse en la pelea tanto en el torneo como en la clasificación a las copas.